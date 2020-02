Mazraoui: ‘Dat laat ik aan Overmars en mijn zaakwaarnemer over’

Noussair Mazraoui zegt niet bezig te zijn met een vertrek bij Ajax. De 22-jarige rechtsback werd vorig seizoen nog in verband gebracht met Valencia, terwijl ook andere clubs hem zouden volgen. Deze jaargang komt de geblesseerde rechtsback annex middenvelder minder aan spelen toe in de hoofdmacht en van aanbiedingen vanuit het buitenland weet hij dan ook niets.

Mazraoui gooide vorig seizoen hoge ogen in de Champions League. Zijn contract bij Ajax loopt door tot medio 2022. “Maar voor mij ligt nu sowieso de focus op Ajax”, wordt de Marokkaans international geciteerd door Omroep West. “Ik ben helemaal niet bezig met andere clubs, ik hoor ook helemaal niets over aanbiedingen. Dat laat ik aan Marc Overmars en mijn zaakwaarnemer over.”

Mazraoui brak onder Erik ten Hag door in het eerste elftal van Ajax en maakte niet lang daarna zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko. Hij werd uitgeroepen tot Ajax-talent van het Jaar en won het kampioenschap en de TOTO KNVB Beker. “2019 was een fantastisch jaar, we zijn wereldwijd gegaan. Het is nog vroeg om te zeggen, maar ik denk dat het Ajax van 2019 een legendarisch team is geweest.”

De Ajacied raakte vorige week geblesseerd in de thuiswedstrijd met Jong Ajax tegen NAC Breda. Het was een nieuwe tegenslag voor Mazraoui, die vaak op de bank wordt gehouden ten faveure van Sergiño Dest. “Dat hoort er jammer genoeg bij. De carrière van een voetballer gaat niet altijd met één rechte lijn omhoog, je maakt pieken en je maakt dalen. Ik probeer gewoon het hoofd koel te houden en mijn ding te blijven doen.”