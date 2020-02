Frenkie de Jong treurt voor de camera; Busquets baalt van clubleiding

Barcelona speelde dinsdag in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League met 1-1 gelijk tegen Napoli. Bij de return moet trainer Quique Sétien aardig wat puzzelen, want onder anderen Sergio Busquets en Arturo Vidal zijn er niet bij vanwege schorsingen. Busquets laat na afloop weten dat de club niet voldoende heeft geïnvesteerd in de breedte van de selectie.

"We hebben geen brede selectie. Dat is jammer genoeg zo gepland", aldus de middenvelder tegenover Movistar. "We wisten dat we af en toe risico lopen. Nu hebben we de schorsing van Arturo en misschien zijn we Gerard (Piqué, die in de slotfase naar de kant ging, red.) door een blessure ook kwijt. Helaas is de selectie zoals die is, maar laten we optimistisch blijven."

Door de schorsingen van Busquets en Vidal is het goed mogelijk dat Frenkie de Jong in de return vlak voor de defensie wordt geposteerd. De middenvelder, die tegen Napoli wat dieper op het middenveld stond, erkent na afloop in gesprek met Veronica dat het spel van Barcelona in Napels niet goed was. Op de vraag hoe zijn avond was, moet De Jong lang nadenken.

"Ja, eh... Ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, uiteindelijk hebben we 1-1 gespeeld en dat is prima in een uitwedstrijd. Het was niet top, maar het is uiteindelijk wel een resultaat", aldus De Jong, die niet tevreden is over zijn eigen spel. "Ik kwam wel weinig aan de bal, dat is jammer. Maar ja, het is een ander soort rol waarin ik moet spelen. Dat maakt verder ook niet uit, maar het is wel heel, heel anoniem jammer genoeg."

"Ik was de meest vooruitgeschoven middenvelder en moest af en toe voor diepte zorgen. Ik kan de bal wel gaan halen en leuk mijn ding doen, maar dat is niet goed voor het team. Of die rol me frustreert? Nee, helemaal niet. Ik zit in mijn eerste jaar bij Barcelona en speel bijna alles, daar ben ik heel blij mee. Deze avond heb ik niet heel veel kunnen doen, maar in andere wedstrijden is dat wel zo geweest. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik beter wordt in de rol die ik nu heb", besluit de Oranje-international.