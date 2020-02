Gnabry en Lewandowski vernederen Chelsea op Stamford Bridge

Bayern München heeft dinsdagavond een grote stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De formatie van trainer Hansi Flick was in Londen met 0-3 veel te sterk voor Chelsea, waardoor kwalificatie voor de volgende ronde bijna een feit is. Serge Gnabry was de grote man aan de kant van der Rekordmeister. De aanvaller was tot tweemaal toe het eindstation van knappe aanvallen, waarbij ook Robert Lewandowski een belangrijke rol speelde.

Bayern was in de openingsfase de bovenliggende partij, maar het bezoek uit Beieren kon niet tot enorme kansen komen. Na een kwartier spelen kreeg Robert Lewandowski een goede mogelijkheid om de score te openen, maar in een lastige hoek kwam de Pool niet verder dan een poging die tegen de borst van doelman Willy Caballero stuitte. Chelsea kon af en toe gevaarlijk worden, maar Manuel Neuer hoefde zich nimmer in het zweet te werken. Ook een kopbal van Olivier Giroud was een simpele prooi voor de Duitse doelman.

Halverwege de eerste helft werd Bayern sterker en kwam het wederom tot een krachtmeting tussen Lewandowski en Caballero. De spits kwam net niet lekker uit bij een steekpass, waardoor de sluitpost kordaat kon ingrijpen. Na een foute pass van Neuer leek Chelsea dicht bij de openingstreffer, maar zowel Mason Mount als Giroud kon niet tot scoren komen. Vlak daarna was het weer Bayern dat de klok sloeg, met een kopbal van Thomas Müller die op de lat terechtkwam. Het slotakkoord in het eerste bedrijf was voor Chelsea, maar Neuer reageerde alert op de knal van Marcos Alonso.

Na de thee wist Bayern op sublieme wijze twee keer toe te slaan. Met aanvallen via verschillende schijven kwam de bal twee keer terecht bij Lewandowski, die de vrijlopende Gnabry beide keren op maat wist te assisteren: 0-2. De goals in minuut 51 en minuut 54 waren een enorme klap voor de Londenaren, die na de dubbelslag rijp leken voor de slacht. De aanvallers van Bayern hadden mogelijkheden om de score op te voeren, maar men had het vizier niet helemaal op scherp staan.

Richting het einde van de wedstrijd leek Chelsea weer wat grip te krijgen op de wedstrijd, maar een kwartier voor tijd maakte Lewandowski aan alle twijfels een einde. Alphonso Davies was verschillende spelers van Chelsea aan de linkerkant te slim af en gaf toen een uitstekende voorzet op Lewandowski, die de bal simpel kon binnen tikken: 0-3. Chelsea moest de wedstrijd ook nog met tien man eindigen. Alonso werd na ingrijpen van de VAR met rood van het veld gestuurd vanwege een slaande beweging in het gezicht bij Lewandowski.