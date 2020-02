Aanvallende rol voor Frenkie de Jong lonkt opnieuw tegen Napoli

Frenkie de Jong keert dinsdagavond tegen Napoli zoals verwacht terug in de basisopstelling van Barcelona. De 22-jarige middenvelder begon zaterdag tegen Eibar (5-0 winst) vanaf de reservebank en lijkt in de Champions League-wedstrijd in Napels een aanvallende rol te krijgen van trainer Quique Sétien.

Sétien stelt namelijk in de persoon van Antoine Griezmann en Lionel Messi slechts twee pure aanvallers op, waar Barcelona meestal met drie spelers voorin acteert. Daardoor is er plaats voor vier spelers die normaal als middenvelder fungeren: naast De Jong zijn dat Sergio Busquets, Arturo Vidal en Ivan Rakitic. Zo lijkt De Jong opnieuw een plek te krijgen kort achter de spitsen Griezmann en Messi, een rol die hij ook al vertolkte uit bij Real Betis (2-3 winst).

Aan de zijde van Napoli speelt oud-PSV'er Dries Mertens in de punt van de aanval. Daarmee houdt de voormalig PSV'er Arek Milik, die tussen 2014 en 2016 bij Ajax speelde, op de bank. Voor Fabián Ruiz wordt het een interessante wedstrijd: de Napoli-middenvelder staat volgens hardnekkige geruchten al maandenlang in de concrete belangstelling van tegenstander Barcelona.

Opstelling Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Junior Firpo; Busquets, Rakitic, De Jong, Vidal; Messi, Griezmann