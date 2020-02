Lampard houdt topaankoop op de bank; Zirkzee kijkt toe bij Bayern

De opstellingen van Chelsea en Bayern München voor het Champions League-duel dinsdagavond zijn bekend. Bij Chelsea moet Kepa Arrizabalaga, de duurste doelman ter wereld, nog altijd genoegen nemen met een reserverol, aangezien Willy Caballero in de basis staat. Bij de Duitse grootmacht zit onder anderen Joshua Zirkzee op de bank.

Kepa werd in de zomer van 2018 weggeplukt bij Athletic Club voor circa tachtig miljoen euro, waarmee hij de duurste doelman op aarde werd. In zijn eerste seizoen bij Chelsea had hij steevast een basisplaats, maar in zijn tweede jaar heeft hij veel fouten gemaakt. In de laatste duels vertrouwt Lampard op routinier Caballero en ook in de Champions League wijkt de manager niet van zijn lijn af.

Bij Bayern staan de bekende namen op het wedstrijdformulier. De voorhoede Kingsley Coman, Thomas Müller, Sergne Gnabry en Robert Lewandowski moet voor een of meerdere doelpunten zorgen op Stamford Bridge. Zirkzee hoopt als invaller nog van waarde te kunnen zijn tegen Chelsea. Het duel in Londen begint om 21.00 uur. De return in Beieren staat op 18 maart gepland.

Opstelling Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, James, Kovacic, Jorginho, Alonso, Barkley, Mount, Giroud.

Opstelling Bayern München: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Kimmich; Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski.