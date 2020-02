‘Berghuis moet heel goed zijn, zelfs Robben had het altijd lastig met hem’

Ton Lokhoff kijkt als oud-speler van zowel PSV als Feyenoord uit naar de topper tussen beide clubs aanstaande zondag. Volgens de huidig assistent-trainer van VfL Wolfsburg wordt vooral de confrontatie tussen PSV-linksback Ricardo Rodríguez en Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis, die hij beide onder zijn hoede heeft gehad als oefenmeester, belangrijk.

"Ik kijk vooral uit naar het duel tussen Steven Berghuis en Ricardo Rodríguez", zegt Lokhoff tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik heb Berghuis in 2012 nog onder mijn hoede gehad toen ik coach was van VVV-Venlo. En Rodríguez speelde (tussen 2012 en 2017, red.) bij Wolfsburg, waar ik vanaf 2014 assistent ben", vervolgt Lokhoff. "Dat is zo'n fantastische speler. Zelfs Arjen Robben had het altijd lastig tegen hem." Rodríguez kwam Robben regelmatig tegen in de onderlinge confrontaties tussen Wolfsburg en Bayern München.

PSV huurde Rodríguez eind januari van AC Milan en lijkt daarmee de problemen op de linksbackpositie, waar Michal Sadílek en Oscar Boscagli niet bevielen, opgelost te hebben. "Berghuis moet wel heel goed zijn zondag om Rodríguez te verslaan", denkt Lokhoff. "Feyenoord is ook wel afhankelijk van hem. Als Berghuis er niet lekker in zit, wordt het heel lastig voor Feyenoord. Hij is natuurlijk dé man bij Feyenoord."

Feyenoord begon uiterst moeizaam aan het seizoen, maar is onder trainer Dick Advocaat bezig aan een enorme inhaalrace op koploper Ajax. Inmiddels is het verschil tussen de Rotterdammers en Amsterdammers verkleind tot 'slechts' zeven punten. "Of Feyenoord nog een titelkandidaat is? Het zou niet de eerste keer zijn dat een ploeg zo veel punten goedmaakt op de koploper. AZ en Ajax zijn de laatste weken ook niet lekker in vorm. Feyenoord zou zich zomaar eens tot het eind van de rit kunnen mengen in die titelstrijd. Al denk ik wel dat Ajax, als ze weer een fitte spelersgroep hebben, kampioen wordt", besluit Lokhoff.