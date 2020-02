Nijdige Ángel di María riep Mitchel Bakker tot de orde onder de douche

Mitchel Bakker sloot zich medio 2019 aan bij Paris Saint-Germain en komt de laatste tijd regelmatig in actie bij de hoofdmacht van les Parisiens. De voormalig verdediger van Ajax is inmiddels een bekende bij het eerste elftal, maar moest in het begin nog wel wennen aan de mores bij de Franse grootmacht. Zo werd de back een keer in de douche teruggefloten door Ángel di María, zo verklapt PSG-doelman Marcin Bulka bij Foot Truck.

Als de twintigjarige Pool wordt gevraagd om het beste elftal samen te stellen van spelers met wie hij tot nu toe heeft samengewerkt, komt ook de naam van Di María voorbij. Bulka geeft aan dat de 32-jarige Argentijn enkele eigenaardigheden heeft. "Hij maakt vaak grapjes en neemt mensen in de maling, maar daarom houden we ook van hem", begint de sluitpost, die vertelt dat de routinier er iedere dag een 'grappige' trainingsroutine op nahoudt.

"Het verandert nooit bij hem. Zo zit hij in de gym altijd op dezelfde fiets. Een keer gingen we douchen en waren er nog zeven cabines vrij. Mitchel Bakker stond in de cabine die Di María altijd nam en Ángel weigerde een andere douche te nemen. Hij vertelde Mitchel dat hij snel eruit moest. We moesten aan Mitchel uitleggen dat het de douche van Di María was, want Ángel spreekt nog geen Frans na vijf jaar Frankrijk", lacht Bulka.

De doelman vertelt dat Di María ook nooit zin heeft om wedstrijden van Manchester United te kijken, aangezien de aanvaller in het seizoen 2014/15 onder Louis van Gaal een slechte tijd beleefde op Old Trafford. "Hij haat zijn periode bij United", aldus Bulka. "Hij heeft er geen goede herinneringen aan overgehouden. Iedere keer als er op televisie een wedstrijd van Manchester United aan de gang is, komt hij in beweging en verandert hij de zender."