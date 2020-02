AZ waarschuwt supporters na symptoomgeval Corona in Linz

Het coronavirus heeft inmiddels ook Oostenrijk bereikt. De burgemeester van Linz meldt dinsdag dat een 55-jarige man uit die stad symptomen van voornoemde virus vertoont. De betreffende persoon, die onlangs op reis was in Italië, wordt nu getest op het virus. Het nieuws komt twee dagen voordat AZ het in de returnwedstrijd van de achtste finale in de Europa League opneemt tegen LASK Linz.

"AZ attendeert supporters die meereizen naar Oostenrijk erop waakzaam te zijn voor het coronavirus en goed op de hygiëne te letten", zo meldt de Alkmaarse club dinsdag in een bericht op de clubsite. Bij verdere ontwikkelingen zal AZ direct een communiqué de deur uitdoen. LASK heeft zelf nog niet gereageerd op het feit dat er een symptoomgeval van het coronavirus is geconstateerd in Linz.

AZ kwam afgelopen donderdag in het AFAS Stadion niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen LASK Linz, dat hierdoor met een goede uitgangpositie aan de tweede ontmoeting begint. Een benutte strafschop van Teun Koopmeiners in de 86ste minuut voorkwam een nederlaag van AZ op eigen veld. Het duel in Linz begint donderdag om 18.55 uur. Het Linzerstadion, dat plaats biedt aan 21.000 bezoekers, is uitverkocht, zo meldt LASK op de website.

Het coronavirus houdt ook de Serie A flink bezig. Vanwege de uitbraak van het virus in verschillende Italiaanse steden gingen afgelopen zondag vier competitieduels niet door. Onder meer Internazionale - Sampdoria werd geschrapt. In de 26ste speelronde in de Serie A zullen liefst zes duels achter gesloten deuren worden afgewerkt. Titelkandidaten Juventus en Inter treffen elkaar derhalve in een leeg stadion. Ook het Europa League-duel tussen Inter en Ludogorets van donderdag wordt zonder publiek gespeeld. In Italië zijn al zeven mensen overleden aan het coronavirus, terwijl meer dan tweehonderd mensen inmiddels besmet zijn geraakt.