David Neres nog altijd niet inzetbaar bij Ajax: ‘Hij heeft een terugslag gehad’

David Neres is voorlopig nog niet inzetbaar bij Ajax. De Braziliaanse buitenspeler raakte voor de winterstop geblesseerd aan zijn knie in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. De verwachting werd uitgesproken dat hij na de winterstop weer inzetbaar zou zijn, maar nog altijd is de international niet fit. Volgens Mike Verweij, clubwatcher namens De Telegraaf, heeft Neres te maken gekregen met een terugslag in zijn herstelproces.

In de uitwedstrijd tegen Chelsea op Stamford Bridge liep Neres een blessure op. Hij werd geopereerd en zou direct na de winterstop weer kunnen spelen. “Het is heel gek. In november werd er al geroepen dat hij na de winterstop terug zou komen. Dat zou ook normaal gesproken moeten kunnen”, zegt Verweij in een podcast op de website van de krant. “Een meniscusblessure hoeft ook niet lang te duren. Alleen bij Ajax lijkt alles wel heel lang te duren als spelers geblesseerd zijn. Inmiddels is er wel behoorlijk wat kritiek op de medische staf van Ajax. Hij is nog niet fit. Hij is mee geweest naar Qatar en daar heeft hij een deel van de groepstraining meegedaan. Daarna is hij geblesseerd geraakt, hij heeft een terugslag gehad en hij traint ook nog niet met de groep mee.”

Valentijn Driessen wijst in dezelfde podcast naar het vertrek van inspanningsfysioloog Björn Rekelhof. Onder hem had Ajax nauwelijks te maken met blessures. Rekelhof werd vervangen door Alessandro Schoenmaker. “Dat is een kennis van Ten Hag. Sindsdien regent het klachten”, aldus Driessen. “Eerst werd er nog gezegd dat het toeval was, omdat er bijna geen spierblessures waren. Maar inmiddels zijn er bijna alleen maar spierblessures”, vult Verweij aan.

Volgens Ten Hag heeft de komst van Schoenmaker niets te maken met de vele blessures waar Ajax dit seizoen mee te maken heeft. “Dat heeft er helemaal niks mee te maken, want ik draai precies hetzelfde programma als vorig jaar”, aldus de trainer maandag in de krant. Ten Hag vindt niet dat de schuld van de blessures bij de medische staf ligt. “Dat kan je toch niet op de medische staf plakken.”