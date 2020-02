‘Als Overmars verstandig is laat hij Ten Hag niet meer met transfers bemoeien’

Marc Overmars staat een drukke transferzomer te verwachten, zo verwacht Mike Verweij. De Ajax-clubwatcher van De Telegraaf laat in een podcast weten dat de club een grote leegloop te wachten staat in de zomer. Behalve Hakim Ziyech zullen er volgens hem nog zeker minimaal vier vaste basisspelers vertrekken. Jan Vertonghen wordt in de wandelgangen genoemd als mogelijke versterking, maar dat ziet Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, niet zitten.

In de zomer van vorig jaar werd ook al een grote leegloop verwacht, maar destijds vertrokken alleen Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. “Maar Overmars heeft daarna aangegeven dat het komende zomer bijna niet meer tegen te houden is”, aldus Verweij op de website van zijn werkgever. “Dus er zal een grote leegloop komen. Normaal gesproken vertrekt Dest, want ik ga er nog steeds vanuit dat hij naar Bayern München gaat. Onana zal weggaan, Tagliafico zal weggaan, Van de Beek zal weggaan en Ziyech is natuurlijk al weg. Neres heeft de ambitie om te vertrekken.”

Mogelijk vertrekt ook Daley Blind bij Ajax. “Ik weet niet of hij de ambitie heeft om te vertrekken, maar hij heeft wel de ambitie om ooit een keer in een ander land te spelen dan Nederland”, aldus Driessen. De plannen van de Oranje-international worden beaamd woord Verweij: “Bij zijn komst zijn er volgens mij ook afspraken gemaakt dat hij voor een bepaald bedrag weg kan. Dat bedrag ken ik niet, maar hij hoeft niet de hoofdprijs op te leveren.”

Mocht Blind daadwerkelijk vertrekken, dan is het niet ondenkbaar dat Ajax uitkomt bij Vertonghen. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft al bevestigd dat de situatie van de Belgische verdediger scherp in de gaten wordt gehouden. “Waarom nou iedere week over die Jan Vertonghen? Hij speelt niet eens iedere wedstrijd bij Tottenham Hotspur”, reageert Driessen. “Je kan beter kiezen voor jonge verse krachten die het niveau aankunnen, die eventueel kunnen toegroeien naar een hoger niveau.”

De aankopen van afgelopen zomer komen tot dusver niet allemaal uit de verf. Razvan Marin kwam voor circa twaalf miljoen euro over van Standard Luik, maar moet genoegen nemen met een bijrol. “Dat blijf ik onbegrijpelijk vinden”, aldus Verweij. “Op basis van twee wedstrijden tegen Standard Luik zei Erik ten Hag: die wil ik perse hebben. Maar dat was eerder al niet goed gegaan bij Kristensen en bij Labyad. Als Overmars verstandig is laat hij Erik ten Hag niet meer met het transferbeleid bemoeien. Laat hem gewoon training geven, de opstelling maken en coachen. Er zitten missers bij aankopen, maar bij Vertonghen heb je ook niet de garantie dat hij het goed gaat doen.”