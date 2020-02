Gullit begrijpt worsteling Guardiola: ‘Die prijs na Barça niet meer gewonnen’

Manchester City is door de UEFA voor de komende twee seizoenen uitgesloten van deelname aan de Champions League. Hierdoor zijn er in de Engelse media twijfels over het aanblijven van Josep Guardiola in het Etihad Stadium. De Spaanse manager denkt zelf niet na over een vertrek bij the Citizens, maar Ruud Gullit zou het begrijpen als Guardiola na dit seizoen afzwaait bij de nummer twee in de Premier League.

"Dat sluit ik zeker niet uit", verklaart Gullit in een interview met Goal en SPOX. "Pep is vastbesloten om de Champions League te veroveren, dat is zijn heilige graal. Na zijn tijd bij Barcelona heeft hij die prijs nooit meer gewonnen. Guardiola was er een aantal keer dichtbij, maar om een of andere redenen ging het steeds mis." Guardiola slaagde er bij Bayern München niet in om het miljardenbal te winnen en in zijn eerste drie seizoenen bij Manchester City greep de Spanjaard ook steeds mis.

Josep Guardiola looft selectie Manchester City: 'Wij zijn zó goed'

Gullit is desondanks zeer te spreken over de kwaliteiten van Guardiola als trainer. "Ik mag hem, omdat hij bij elke club iets achterlaat. Met Bayern won hij de Champions League weliswaar niet. Hij veranderde de manier van spelen echter wel zodanig dat er op het internationale toneel grote indruk werd gemaakt. Pep heeft zijn eigen stijl en iedereen loopt weg met zijn voetbalfilosofie, zelfs bij Manchester City."

De sensationele start van Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund is ook Gullit niet ontgaan. "Wat een ongelooflijke speler", jubelt de oud-aanvaller. "Hij is sneller dan je in eerste instantie zou verwachten. Het is pas zijn eerste jaar op dit niveau, maar de doelpunten blijven maar komen. Haaland heeft er goed aan gedaan om naar een technisch vaardig en speels elftal als Dortmund te gaan."