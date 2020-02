Kroos liep transfer mis door aanstelling Van Gaal: ‘Louis had tijd nodig’

Toni Kroos had de clubs voor het uitkiezen in de zomer van 2014. De Duitse middenvelder sprak toentertijd met vertegenwoordigers van zowel Liverpool als Manchester United en een overgang naar de Premier League leek daarom slechts een kwestie van tijd. Kroos ruilde Bayern München destijds echter in voor Real Madrid. Hij kijkt enkele jaren later terug op de transfersaga.

Liverpool klopte als eerste aan bij Kroos. "Ze maakten me niet gelijk warm voor een transfer, maar Steven Gerrard en Luis Suárez boden wel aan om meer over de club te vertellen", blikt de middenvelder terug in gesprek met The Athletic. "Het grappige was dat Suárez op dat moment bezig was met een transfer richting Barcelona." Ondanks de gesprekken met de beleidsbepalers op Anfield kwam een overgang naar the Reds nimmer van de grond.

Manchester United was bijna zes jaar geleden ook in de markt voor Kroos. "David Moyes (de toenmalige manager, red.) had mij opgezocht en het contract was al bijna in kannen en kruiken." Er kwam echter al snel een kink in de kabel. "Moyes werd toen ontslagen, met Louis van Gaal als zijn opvolger. Daardoor werden de zaken opeens behoorlijk gecompliceerd. Louis had tijd nodig om zijn project van de grond te krijgen. Ik hoorde een poos niets van Manchester United, waardoor ik twijfels kreeg."

Real was er als de kippen bij en wist Kroos uiteindelijk naar Spanje te halen. "Het WK begon en trainer Carlo Ancelotti nam contact met mij op. Toen ging het allemaal heel snel", aldus Kroos, die nog steeds warme herinneringen heeft aan de samenwerking met Josep Guardiola bij Bayern. "Ik wil graag afsluiten bij Real, dus ik denk niet dat we ooit weer samenwerken. Ik had destijds kunnen verlengen bij Bayern, maar het leek me geen goed idee om dat alleen voor een trainer te doen. Hij wilde dat ik voor vijf jaar zou bijtekenen, maar wat als Guardiola tussentijds was vertrokken? Twee jaar later ging hij naar Manchester City. Het contact is echter nog steeds goed."