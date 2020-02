KNVB laat Keuken Kampioen Divisie-duel overspelen na ‘systeemfout’

Jong AZ en Almere City FC speelden maandag 27 januari tegen elkaar in de Keuken Kampioen Divisie. Deze wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-3, maar dat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet de uitslag die de boeken in zal gaan. De KNVB laat dinsdagochtend namelijk weten dat het duel opnieuw gespeeld zal worden.

De reden hiervoor is dat Kenzo Goudmijn eigenlijk niet mee had mogen doen aan de kant van de Alkmaarse talenten. De achttienjarige middenvelder stond ten onrechte aangemerkt als speelgerechtigd, waar hij eigenlijk geschorst had moeten zijn. Almere City heeft hier aangifte tegen gedaan, waarna de voetbalbond heeft besloten het duel opnieuw te laten spelen.

De KNVB spreekt in een verklaring van een ‘systeemfout’, waarbij er iets mis is gegaan met de kaartenregistratie in de laatste twee speelronden van het afgelopen seizoen. Kaarten die in deze wedstrijden worden ontvangen, worden meegenomen naar het volgende seizoen. Door een fout zijn de kaarten die spelers van de Jong-teams hebben gekregen echter opgeteld bij de kaarten die zij bij de A-teams hadden gekregen.

De bond laat weten dat de fout, die zich heeft voorgedaan bij acht verschillende spelers van Jong-teams, inmiddels is hersteld. Goudmijn was de enige speler die door deze systeemfout onterecht als speelgerechtigd stond aangemerkt. De wedstrijd tussen Jong AZ en Almere City zal op maandag 2 maart om 20.00 uur overgespeeld worden.

