Ajax moet breken met dramatische balans; ‘jong’ AZ naar onneembare vesting

De Nederlandse clubs staan deze week voor een zware opdracht om de achtste finales van de Europa League te bereiken. Ajax moet in eigen stadion een 2-0 achterstand tegen Getafe goedmaken, terwijl AZ met een 1-1 gelijkspel als uitgangspositie naar Oostenrijk reist voor de return tegen LASK Linz. Opta blikt vooruit op de duels van Ajax en AZ, die komende donderdag afgewerkt worden.

Ajax ging afgelopen donderdag in Spanje met 2-0 onderuit tegen Getafe, door doelpunten van Deyverson en Kenedy. De Amsterdammers verloren vervolgens ook afgelopen zondag op bezoek bij Heracles Almelo: 1-0. Met een 0-3 nederlaag tegen Sevilla kende ook Getafe geen geweldige generale voor de return, die donderdagavond om 21.00 uur wordt afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.

O Ajax heeft zeven van de laatste negen Europese thuiswedstrijden tegen een Spaanse opponent verloren. De wedstrijden tegen Celta de Vigo (Europa League, 2016/17) en Barcelona (Champions League, 2013/14) vormden met overwinningen een uitzondering in deze reeks.

O Getafe kan voor het eerst sinds seizoen 2007/08 de laatste zestien van de UEFA Cup of Europa League bereiken. In die jaargang strandde de Spaanse club in de kwartfinale tegen Bayern München.

O Ajax overleefde de twee laatste Europese tweeluiken waarin een nederlaag werd geleden in de heenwedstrijd, tegen FC Kopenhagen (Europa League, 2016/17) en Real Madrid (Champions League, 2018/19).

O Getafe heeft zes van de laatste acht Europa League-wedstrijden weten te winnen, terwijl in de laatste drie duels geen tegendoelpunt werd geïncasseerd. Alleen Manchester United (vijf keer) hield vaker de nul dan Getafe (vier keer) in dit Europa League-seizoen.

O Tegen Getafe leed Ajax zijn tweede nederlaag op rij in het hoofdtoernooi van de Europa League, na de verliespartij tegen Manchester United in de finale in seizoen 2016/17. De laatste keer dat de Amsterdammers drie keer op rij verloren in een Europees toernooi, was tijdens de groepsfase van de Champions League in seizoen 2014/15.

AZ voorkwam vorige in de slotfase een nederlaag tegen LASK Linz, door een rake strafschop van Teun Koopmeiners. De Alkmaarders, die afgelopen zondag met 2-0 van PEC Zwolle wonnen, zullen door de 1-1 remise in de heenwedstrijd minimaal één keer moeten scoren in Linz om de achtste finale van de Europa League te bereiken. Met LASK treft AZ een opponent in vorm, want de ploeg van trainer Valérien Ismaël won afgelopen weekeinde met 4-1 van SKN Sankt Pölten en verstevigde daarmee de koppositie in de Oostenrijkse Bundesliga.

O LASK slaagde er op bezoek bij AZ met het 1-1 gelijkspel voor het eerst in om een wedstrijd bij de laatste 32 van de UEFA Cup of Europa League niet te verliezen. In 1984/85 verloren de Oostenrijkers met 1-5 van Dundee United, terwijl Internazionale een seizoen later in dezelfde fase van het toernooi met 0-4 te sterk was.

O AZ slaagde er vier van de laatste vijf keer in om de laatste 32 van de UEFA Cup of de Europa League te overleven. Het verloren tweeluik met Olympique Lyon in seizoen 2016/17 vormt een uitzondering in deze reeks.

O LASK verloor slechts een van de laatste acht thuiswedstrijden in Europa: vijf zeges, twee remises. De drie wedstrijden in de groepsfase van de Europa League tegen Rosenborg BK, PSV en Sporting Portugal werden allemaal gewonnen.

O De basiself van AZ tegen LASK was met 24 jaar en 52 dagen de jongste van alle teams bij de laatste 32 van de Europa League.

O Marko Raguz scoorde in zijn laatste twee Europa League-wedstrijden voor LASK. Gemiddeld tekent hij iedere honderd minuten in dit toernooi voor een treffer, met drie doelpunten in zeven wedstrijden.