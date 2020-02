TOTO’s Tips: Ajax op jacht naar doelpunten en de nul tegen Getafe

Het zal voor veel Ajax-fans een van de meest frustrerende avonden ooit zijn geweest. Op bezoek in Getafe kwam Ajax bijna niet aan voetballen toe. Slechts 42 minuten en 36 seconden was de bal daadwerkelijk in het spel, waarmee Getafe – Ajax de Europa League-wedstrijd (vanaf 2009) met de op één na minste zuivere speeltijd was. Wanneer de bal wel rolde had Ajax maar wat moeite om het spel te maken, de passnauwkeurigheid van de Amsterdammers lag dit seizoen alleen op bezoek bij Chelsea lager dan in het duel met Getafe (73,2%). Wil Ajax deze ronde overleven zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden. Samen met TOTO blikken wij vooruit op Ajax – Getafe!

Ajax zal in de eigen Johan Cruijff Arena een 2-0 achterstand goed moeten maken. Gezien het verleden is dat niet onmogelijk. Het lukte de Amsterdammers in de historie drie keer eerder om in een knock-outfase van een Europees toernooi (incl. kwalificatie) na een nederlaag van twee doelpunten verschil alsnog de volgende ronde te bereiken (in 1969, 1977 en 1978). De laatste weken is de doelpuntenproductie van Ajax iets teruggelopen, maar over het hele seizoen kan de ploeg van Erik ten Hag in thuiswedstrijden prima cijfers overleggen. Ajax kwam dit seizoen 57 keer tot scoren in 19 thuiswedstrijden in alle competities, deze eeuw noteerden de Amsterdammers slechts drie keer eerder een gemiddelde van minstens drie treffers per thuisduel (in het seizoen 2000/01, 2009/10 en 2018/19). Wanneer Ajax komende donderdag dat gemiddelde vast kan houden behoort een remontada dus zeker tot de mogelijkheden.

In huize Ten Hag zal met belangstelling gekeken zijn naar de 3-0 competitienederlaag die Getafe dit weekend leed in het thuisduel met Sevilla. Het was de derde keer dat de ploeg minimaal drie treffers incasseerde in een officieel duel dit seizoen. Eerder speelde Getafe met 3-3 gelijk tegen Valencia en werd er met 3-0 verloren van Real Madrid. De ploeg van José Bordalás wist in veertien van de 34 wedstrijden in alle competities dit seizoen de nul te houden en deed dat in vier van de zeven Europa League-duels van dit seizoen. In Europese uitduels heeft Getafe wat meer moeite om op de nul te spelen. Getafe incasseerde minimaal één doelpunt in twaalf van de dertien Europese uitduels die het team speelde, alleen in het meest recente duel buitenshuis werd de nul gehouden.

Wellicht is het woord ‘crisis’ nog iets te overdreven, maar dat het niet lekker loopt in Amsterdam is duidelijk. Op dat soort momenten is het tijd voor de grote leiders om op te staan en hun ploeg bij de hand te nemen. Veel ogen zullen dus ook gericht zijn op Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax was in dienst van de Amsterdammers goed voor twaalf doelpunten en tien assists in 29 Europese optredens. Er zal hem veel aan gelegen zijn om komende donderdag te schitteren.

Het is voor Ajax van levensbelang om in ieder geval geen enkel tegendoelpunt te incasseren. Dat zou namelijk betekenen dat de Amsterdammers maar liefst vier keer moeten scoren. De terugkeer van André Onana onder de lat zal vertrouwen brengen. Daarnaast zal Ajax mee moeten met de grinta van Getafe, Lisandro Martínez lijkt hier uitermate goed voor geschikt. De Argentijn maakte dit seizoen in alle competities meer overtredingen (54) dan iedere andere Ajax-speler, terwijl alleen Nicolás Tagliafico (245) meer duels won dan Martínez (235). Ajax wist in de laatste drie thuiswedstrijden in alle competities steeds de nul te houden. Lukt dat de Amsterdammers ook een vierde keer op rij?

