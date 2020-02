‘Wat hem speciaal maakt, is dat het lijkt of je De Bruyne op rechtsback hebt’

Trent Alexander-Arnold bereidde maandagavond tegen West Ham United twee doelpunten voor en de teller voor de rechtsback staat dit seizoen al op twaalf assists. Hij evenaart daarmee nu al het record voor meeste assists door een verdediger in een Premier League-seizoen, dat hij in het seizoen 2018/19 zelf op twaalf zette. Gary Neville en Jamie Carragher komen na afloop van de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen the Hammers superlatieven tekort om Alexander-Arnold te beschrijven.

“Wat me echt verbaast bij Liverpool is dat ze niet met twee grote spitsen spelen, maar alsnog veel kopdoelpunten maken. Hij heeft Sadio Mané, Mohamed Salah en Georginio Wijnaldum als opties en alsnog maken ze veel doelpunten uit voorzetten, zo goed is hij. Zijn kwaliteiten zijn echt van een ander niveau”, begint Neville bij Sky Sports.

De oud-verdediger van Manchester United krijgt bijval van Liverpool-icoon Carragher: “Soms laat je je een beetje meeslepen als je het over een speler hebt. Maar als je het hebt over de besten ooit op die positie, dan noem ik Cafu en Dani Alves, zij waren van wereldklasse als echte rechtsback. Alexander-Arnold bepaalt het spel van die positie. Wat hem speciaal maakt is dat het lijkt alsof je Kevin De Bruyne op rechtsback hebt. Hij is eigenlijk een middenvelder op rechtsback.”

“Veel mensen hebben ook gezegd dat hij in de toekomst wellicht als middenvelder zal spelen, maar ik zie niet hoe hij daar meer gaat creëren dan hij nu doet”, gaat Carragher verder. “Tenzij Liverpool een back krijgt van hetzelfde niveau en ze zeggen dat ze op het middenveld iemand missen met de passkwaliteiten van De Bruyne, zullen ze er misschien over nadenken. Maar gezien zijn huidige spel, zou ik er niet aan denken om hem ergens anders neer te zetten.”