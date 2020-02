‘Dat kan nooit kwaad, hij kan echt de lieveling van Het Legioen worden’

Feyenoord weekte Róbert Bozeník tijdens de winterse transferperiode los bij MSK Zilina en de twintigjarige Slowaak kent een stormachtige entree in de Eredivisie. Nadat hij vorige week al de winnende treffer tegen PEC Zwolle voor zijn rekening nam, was het ook afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard raak. Landgenoot Stanislav Griga denkt dat Bozeník een mooie tijd tegemoet gaat in Rotterdam.

De 58-jarige Griga speelde tussen 1990 en 1992 zelf voor Feyenoord en maakte de ontwikkeling van Bozeník in de afgelopen twee jaar als spitsentrainer bij Zilina van dichtbij mee. “Het systeem van Feyenoord is hem op het lijf geschreven. De concurrentie is er, maar is niet zo moordend als in andere landen waar hij had kunnen spelen. In Slowakije is iedereen tevreden. In maart moet de nationale ploeg zich plaatsen voor het EK. De eerste wedstrijden zijn tegen Ierland. Hij is dan in de juiste vorm”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Bozeník moet echter nog wel wennen aan de Nederlandse mentaliteit, zo constateert Griga. Tijdens zijn debuut tegen FC Emmen bleef de jonge spits bijvoorbeeld klappen toen hij niet in stelling werd gebracht door Steven Berghuis, terwijl hij later van de staf te horen kreeg dat hij wel van zich af had mogen bijten: “Dat is nu eenmaal de mentaliteit van ons, Slowaken. Het is niet dat hij verlegen is, eerder bescheiden in een nieuwe omgeving.”

“Ik heb hem verteld dat hij dat van zich af moet schudden daar in Rotterdam. En dat zal hij ook doen. Hij kan ver komen als spits. Feyenoord verliest al maanden niet meer, dat is lekker om bij binnen te komen”, zegt Griga daarover. Of de verrichtingen van Bozeník de poort opent voor meer Slowaakse talenten in De Kuip, durft hij echter niet te zeggen: “Ik ken de filosofie van Feyenoord niet wat betreft aankopen en scouting. Maar als Bozeník succes heeft, kan dat nooit kwaad. Deze speler kan echt de lieveling van Het Legioen worden.”