Ten Hag kan tegen Getafe mogelijk weer beroep doen op succesduo

Ajax speelt donderdagavond de belangrijke return tegen Getafe en de Amsterdammers zullen in de eigen Johan Cruijff ArenA minstens twee keer moeten scoren om Europese uitschakeling te voorkomen. Trainer Erik ten Hag kan voor dat duel mogelijk weer beschikken over Quincy Promes, die de afgelopen weken ontbrak vanwege een blessure. De Telegraaf weet dinsdagochtend te melden dat de Oranje-international de laatste stap in zijn herstel heeft gezet.

De ochtendkrant bericht dat Promes de hamstringkwetsuur die hij opliep in de wedstrijd tegen PSV inmiddels achter zich heeft gelaten en de aanvaller heeft zelfs de groepstraining alweer hervat. Toch is het niet zeker dat hij zal spelen tegen de Spanjaarden, aangezien aankomende zondag ook al de Eredivisie-kraker tegen nummer twee AZ op de agenda staat en Ajax geen risico’s wil nemen met Promes. Hetzelfde geldt voor Hakim Ziyech, die voor de winterstop samen met Promes een zeer succesvol duo vormde.

De spelmaker maakte onlangs zijn rentree na blessureleed en speelde afgelopen donderdag negentig minuten tegen Getafe. De naar Chelsea vertrekkende middenvelder kampt echter met klachten aan beide kuiten en liet zondag de wedstrijd tegen Heracles Almelo aan zich voorbijgaan. De verwachting is dat Ziyech kan spelen tegen Getafe, maar ook hier is Ajax voorzichtig. ‘Bij de minste geringste twijfel wordt er echter doorgeschakeld naar AZ-thuis’, voegt De Telegraaf toe.

David Neres is de derde belangrijke schakel voorin die met een blessure kampt en de Braziliaan zal de wedstrijden tegen Getafe en AZ sowieso niet halen. De Braziliaan liep op 5 november een knieblessure op tegen Chelsea in de Champions League en werd eigenlijk na de winterstop terugverwacht. Neres heeft echter te maken gekregen met een ‘serieuze terugslag’ en traint nog altijd apart.