Liverpool en trefzekere Wijnaldum danken blunderende Fabianksi

Liverpool is weer een stukje dichter bij de landstitel in Engeland gekomen. De formatie van manager Jürgen Klopp won maandagavond in een enerverend duel met 3-2 van West Ham United. Georginio Wijnaldum tekende in de beginfase voor de openingstreffer van de thuisspelende ploeg. Bij de bezoekers uit Londen beleefde doelman Lukasz Fabianski een dramatische avond. Hij ging bij twee van de drie treffers van Liverpool in de fout. The Reds evenaren een record van Manchester City, dat in het seizoen 2017/18 ook achttien competitieduels op rij wist te winnen.

De koploper kende een droomstart op Anfield, met het openingsdoelpunt van Wijnaldum in de negende minuut. De middenvelder, die wederom vanaf de linkerkant begon, kopte raak uit een afgemeten voorzet van Trent Alexander-Arnold vanaf de zijkant. Fabianski zag er overigens niet goed uit bij de kopbal van Wijnaldum. De euforie bij the Reds was van korte duur, want Issa Diop trok de stand slechts drie minuten later gelijk. De boomlange verdediger taxeerde een hoekschop van Robert Snodgrass op de juiste wijze en klopte vervolgens directe bewaker Joe Gomez in de lucht.

Fabianski was wél alert bij een inzet van Mohamed Salah, die na een kwartier spelen op de bovenhoek mikte. De Poolse sluitwacht maakte het schot echter op bekwame wijze onschadelijk. Liverpool bleef daarna loeren op een tweede doelpunt, al liet West Ham zich niet onbetuigd. Van Dijk was vijf minuten voor het rustsignaal heel dicht bij een hernieuwde voorsprong voor de koploper in de Premier League. De kopbal van de centrumverdediger spatte echter op de lat uiteen, nadat hij zichzelf had vrijgespeeld bij een hoekschop van Alexander-Arnold.

West Ham, dat dit seizoen matig presteert en momenteel tegen degradatie vecht, nam tien minuten na de hervatting brutaal de leiding. Pablo Fornals werd vanaf de rechterkant aangespeeld door Declan Rice en haalde vervolgens hard uit. De middenvelder leek de bal met het scheenbeen te raken, maar de bal verdween achter Alisson Becker in het doel van Liverpool. De achterstand leek de thuisploeg even uit het evenwicht te brengen. De manschappen van Klopp toonden echter veerkracht en trokken de stand gelijk in de 68ste minuut. Een schot van Salah van dichtbij glipte door de handen van Fabianksi, die dus wederom in de fout ging.

De gelijkmaker leek Liverpool, dat voor de 44ste keer op rij ongeslagen bleef in de Premier League, vleugels te geven voor de slotfase. Roberto Firmino kreeg een kwartier voor tijd een unieke mogelijkheid, uit een rebound na een schot van Salah. Zijn kopbal verdween echter langs het doel, tot afgrijzen van alles en iedereen op Anfield. Met nog negen minuten op de klok kwam het derde Liverpool-doelpunt er alsnog. Alexander-Arnold legde de bal neer bij de tweede paal, waar Sadio Mané volledig vrijstaand kon binnenwerken. West Ham kwam de klap niet meer te boven en blijft derhalve een degradatiekandidaat. Liverpool heeft 106 van de mogelijke 108 punten gepakt in de ongeslagen reeks. Het ongeslagen record van Arsenal, 49 wedstrijden in 2004, komt steeds dichterbij voor de Champions League-winnaar.