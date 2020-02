Perez ontketent discussie: ‘Toen superkritisch op Ajax en Ten Hag, nu poeslief’

Bij Voetbalpraat van FOX Sports wordt maandagavond uiteraard gesproken over de 1-0 nederlaag van Ajax bij Heracles Almelo. Volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, moet trainer Erik ten Hag weer kiezen voor Dusan Tadic als diepste spits. Analist Kenneth Perez is het eens met de analyse van Driessen. De oud-middenvelder zet echter wél vraagtekens bij de benadering van bovengenoemde krant richting Ten Hag, nu Ajax duidelijk door een slechte fase gaat.

"Wat ik mij echt afvraag, hè", opent Perez zijn relaas. "Vorig jaar, toen het crescendo liep, waren jullie echt superkritisch op Ajax en Ten Hag. Nu gaat het slecht, dramatisch zelfs, en zijn jullie poeslief." Driessen is het niet eens met de constatering van Perez. "Dat valt wel mee, maar jij leest onze krant ook niet." De oud-speler van onder meer Ajax en PSV gaat vervolgens verder. "Ik lees niet de aanvallen op Ten Hag die jullie toen hadden, toen het lekker ging met Ajax."

"Toen het lekker liep bij Ajax waren we echt niet zo kritisch op Ajax als iedereen denkt", gaat Driessen verder met zijn verweer. "Tot februari vorig jaar was het scenario net zoals nu, maar toen deden ze het Europees beter omdat ze doorgingen in de Champions League. Maar voor de rest doen ze exact hetzelfde als vorig jaar. En zijn we als krant ook omgegaan toen ze in Europa zo goed presteerden. En dat ze natuurlijk PSV in het zicht kregen. Nu hebben ze continu bovenaan gestaan, ze staan nog steeds bovenaan, maar je ziet geen vooruitgang. Dat zag je vorig jaar wel, toen groeide er iets."

"Er is nu ook een heel andere situatie bij Ajax. Een groot aantal spelers bij Ajax weet ook dat ze weggaan aan het einde van het seizoen. Ik vraag me af of die honger er nog steeds is", verwijst Driessen onder meer naar de transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea en de vermeende interesse van Real Madrid in Donny van de Beek. "Dat heb ik nu geconstateerd (in de column van maandagochtend in De Telegraaf, red.) en daar speel je dan een beetje verder op in. Plus het aankoopbeleid van Ajax natuurlijk"