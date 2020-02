Voetbalwereld staat massaal achter Malen na delen video op Instagram

Donyell Malen heeft maandag via zijn Instagram-pagina van zich laten horen. De aanvaller van PSV is momenteel herstellende van een zware knieblessure, opgelopen in het uitduel met Feyenoord in december. Uit de post op de sociale media blijkt dat Malen hard bezig is om weer geheel fit te geraken, al is de kans gering dat hij dit seizoen nog in actie komt voor PSV. Er bestaan daarnaast grote twijfels over zijn deelname aan het EK met Oranje.

"Het is alweer een tijd geleden, maar ik ben acht weken geleden geopereerd", schrijft Malen bij de video op Instagram. "Dat is de allereerste keer dat ik geblesseerd ben, maar dat betekent niet dat het harde werken ophoudt. Ik werk er keihard aan om beter en sterker dan ooit terug te keren." De PSV-aanvaller wordt online bedolven onder de aanmoedigingen. Onder meer Kevin Strootman, Ryan Babel, Steven Bergwijn, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Calvin Stengs, Owen Wijndal, Deroy Duarte en Armando Obispo hebben al een opbeurende reactie achtergelaten.

Voor Malen sloeg het noodlot halverwege december toe in de uitwedstrijd van PSV tegen Feyenoord (3-1). Na een duel met Leroy Fer bleef de aanvaller op de grond liggen. Het was snel duidelijk dat de Oranje-international een zware kwetsuur aan de knie had opgelopen. Malen is niet de enige met een ernstige knieblessure, want ook Memphis Depay is momenteel keihard aan het revalideren. De aanvaller van Olympique Lyon laat via updates op Instagram weten dat zijn herstel gestaag vordert. Het is echter nog onduidelijk of Depay op tijd fit is voor het EK.

Malen debuteerde in september in het Nederlands elftal, in de met 2-4 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland. Als invaller pikte de jonge aanvaller een doelpunt mee voor het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Hierna kwam Malen nog driemaal in actie voor Oranje, dat op 14 juni begint aan de groepsfase van het EK. Oekraïne is die dag de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.