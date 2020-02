‘Dortmund wil toptalent van 50 miljoen met Haaland-methode binnenhalen’

De belangstelling voor Eduardo Camavinga lijkt almaar toe te nemen. De pas zeventienjarige middenvelder van Stade Rennes wordt volgens France Football intensief gevolgd door Borussia Dortmund. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke en sportief directeur Michael Zorc zien in Camavinga de ideale versterking voor volgend seizoen. Naar verluidt ligt de transfersom van de jonge middenvelder momenteel op vijftig miljoen euro, al is er nog geen officieel bod uitgebracht vanuit Duitsland.

Dortmund wil op dezelfde manier handelen als bij de deal met Erling Braut Haaland. De Noorse aanvaller werd in de winterstop uitgenodigd door BVB om het stadion en alle trainingsfaciliteiten te bekijken, voordat er gesproken werd over een contract. Haaland was snel overtuigd en besloot daarna om een contract tot medio 2024 te tekenen bij de nummer drie in de Bundesliga. Hiermee wist Dortmund onder meer Bayern München, Liverpool, Manchester United en Juventus af te troeven.

Het is niet de eerste keer dat Dortmund bij Stade Rennes rondkijkt voor een speler. De Duitse grootmacht haalde Ousmane Dembélé in 2016 voor vijftien miljoen euro, inclusief bonussen, naar het Signal Iduna Park. De vleugelaanvaller vertrok een jaar later voor een minimaal bedrag van 105 miljoen euro naar Barcelona. Saillant detail is dat Camavinga als zaakwaarnemer gebruik maakt van Moussa Sissoko. Laatstgenoemde is op zakelijk gebied ook de adviseur van Dembélé.

Camavinga wordt volgens Marca ook begeerd door Real Madrid, dat de middenvelder ziet als het belangrijkste alternatief voor Paul Pogba. Trainer Zinédine Zidane zou Pogba naar verluidt dolgraag losweken bij Manchester United. Donny van de Beek staat ook nog steeds op het lijstje van Real, al is het niet zeker of Zidane de middenvelder van Ajax als een serieuze optie ziet voor aankomend seizoen. Camavinga, die op veertig wedstrijden in het shirt van Stade Rennes staat, ligt in Frankrijk vast tot medio 2022. Real zal dus sowieso met een flinke transfersom over de brug moeten komen.