Coutinho kan twijfels niet wegnemen: ‘Het lijkt wel of hij soms geremd wordt’

Bayern München kan Philippe Coutinho na dit seizoen voor 120 miljoen euro definitief overnemen van Barcelona. Er klinken echter steeds meer geluiden dat de koploper in de Bundesliga de koopoptie in het huurcontract niet wil lichten. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge dicht de aanvallende middenvelder zeker wel kwaliteiten toe, maar heeft zo ook zijn twijfels bij de inbreng van Coutinho bij Bayern.

"Waarom we Coutinho nog niet definitief naar Bayern hebben gehaald? Dat is een moeilijke vraag", verzucht Rummenigge in een interview met BILD. "Hij heeft in sommige wedstrijden goed gepresteerd, maar in andere wedstrijden leek het wel of Coutinho een beetje geremd werd. De reden daarvoor ken ik niet. Feit is dat we hem als een exceptionele voetballer beschouwen, we zien hem aan het werk tijdens trainingen en in wedstrijden."

"Iedereen probeert hem te helpen, de trainers en ook zijn ploeggenoten", vervolgt Rummenigge zijn analyse over Coutinho. "We hopen met de belangrijke weken in aantocht dat hij uitgroeit tot een belangrijke factor in de jacht op prijzen." Coutinho liet in november in de Duitse media optekenen dat hij zich op zijn plaats voelde bij der Rekordmeister. "Ik voel mij hier goed. Als alles goed blijft gaan, dan zou ik hier zeker willen blijven." Coutinho staat op 7 doelpunten en 8 assists in 28 duels in het shirt van Bayern.

Coutinho ligt bij Barcelona nog vast tot medio 2023, al lijkt de kans klein dat de middenvelder bij een eventuele terugkeer in het Camp Nou gelijk een basisplaats weet te veroveren. Een tweede periode bij Liverpool, waar de Braziliaan tussen 2013 en 2017 speelde, lijkt eveneens geen optie te zijn. Coutinho heeft in ieder geval geen spijt van zijn vertrek uit Engeland. "Ik heb een ander pad genomen. Zoals veel anderen beleef ik mijn eigen reis. Ik focus me erop, net als Liverpool ook doet, om mijn eigen dromen te verwezenlijken. Ik ben blij met wat ik in het verleden heb gedaan, vanaf nu kan ik alleen nog maar vooruit kijken", zo liet hij eerder deze maand weten aan Sports Illustrated.