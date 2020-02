De Ligt is op zijn hoede: ‘Wat dat betreft lijken ze wel wat op Ajax’

Matthijs de Ligt schopte het vorig seizoen met Ajax tot de halve finales van de Champions League en de centrale verdediger gaat in de huidige voetbaljaargang proberen om deze prestatie met Juventus te verbeteren. Olympique Lyon is de eerste horde voor la Vecchia Signora in de knockout-fase en De Ligt weet dat zijn ploeg op zijn hoede moet zijn voor de Fransen.

De Oranje-international speelde drie jaar geleden met Ajax de halve finale van de Europa League tegen les Gones: “Daarom ken ik de club en het stadion goed. En twee van mijn ploeggenoten bij de nationale ploeg spelen er: Memphis Depay en Kenny Tete”, laat De Ligt optekenen via de officiële kanalen van de UEFA. “Ik denk dat ze een sterk elftal hebben, met veel jonge spelers.”

“Wat dat betreft lijken ze wel wat op Ajax, omdat ze erop kunnen rekenen dat jonge spelers door zullen stromen. Ze hebben een goed team en we zullen er klaar voor moeten zijn”, gaat De Ligt verder. Juventus en Lyon treffen elkaar woensdagavond in Frankrijk voor de heenwedstrijd. De return in Turijn staat voor dinsdag 17 maart op het programma.

De Ligt onthult in hetzelfde gesprek dat hij niet altijd centraal achterin heeft gespeeld: “Tot mijn vijftiende was ik een spelmaker. Ik speelde veel op het middenveld, scoorde een paar goals en leverde ook een aantal assists. Daarna vertelden ze me echter dat het beter voor mijn carrière zou zijn als ik centraal achterin ging spelen.”

“Eerst dacht ik: ‘Maar ik vind het helemaal niet leuk om in de verdediging spelen’, maar nu realiseer ik me dat mijn tijd op het middenveld mij geholpen heeft. Ik ben blij met de manier waarop ik me ontwikkeld heb. Juve is het sterkste team in Italië, ze willen aanvallen en winnen. Het is onder deze trainer belangrijk om vanuit achteruit op te bouwen, om in te durven dribbelen en om te laten zien dat we de bal willen hebben. Daarom is het belangrijk om een goede techniek te hebben”, sluit hij af.