Maandag, 24 Februari 2020

Bayern krijgt mogelijk concurrentie van Real Madrid

Bayem München gaat Ivan Perisic niet definitief inlijven, ondanks de wens van de vleugelaanvaller. De Duitse topclub huurt de ervaren Kroaat dit seizoen van Internazionale. (Sport1)

James Pallotta gaat AS Roma komende vrijdag verkopen aan Dan Friedkin. Laatstgenoemde zakenman gaat in totaal circa één miljard investeren in de Italiaanse club. (La Repubblica)

Real Madrid overweegt om zich in de strijd om Leroy Sané te mengen. De aanvaller, die aankomende zomer lijkt te vertrekken bij Manchester City, wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern München. (Defensa Central) De aanvaller, die aankomende zomer lijkt te vertrekken bij Manchester City, wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern München.

Bologna is zeer te spreken over de verrichtingen van Rodrigo Palacio. De 38-jarige routinier kan zijn contract bij i Rossoblu daarom met een seizoen verlengen. (La Gazzetta dello Sport)

De baan van Guti bij UD Almería staat op de tocht. De club uit LaLiga 2 is niet te spreken over de resultaten van de afgelopen maanden overweegt om de Real Madrid-icoon op straat te zetten. (AS)