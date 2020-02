‘Getafe licht optie en moet Barcelona 40 procent van transfersom betalen’

Marc Cucurella wordt dit seizoen nog door Getafe gehuurd van Barcelona, maar het lijkt erop dat de linkspoot zich definitief aan gaat sluiten bij de Europa League-tegenstander van Ajax. Cadena COPE weet maandag te melden dat los Azulones de optie in de huurovereenkomst met Barcelona inmiddels gelicht hebben.

Volgens eerdere berichten uit Spanje ligt deze koopoptie op zes miljoen euro en Barcelona kan nog meer geld tegemoetzien als de 21-jarige linksback, die ook op het middenveld uit de voeten kan, in de toekomst een transfer maakt. Getafe moet naar verluidt namelijk veertig procent van de toekomstige transferinkomsten overmaken naar het Camp Nou.

Cucurella zal overigens niet meer dan 25 miljoen opbrengen, aangezien dit bedrag als een ontsnappingsclausule in zijn contract in het Coliseum Alfonso Pérez is opgenomen. Atlético Madrid, Sevilla, Tottenham Hotspur, Arsenal, Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach hebben naar verluidt al laten weten dat zij bereid zijn om dit bedrag te betalen.

Het lijkt overigens niet uitgesloten dat Cucurella ervoor kiest om langer bij Getafe te blijven. De Spanjaarden zijn momenteel nog volop in de race voor Champions League-kwalificatie en hebben momenteel maar een punt minder dan nummer vier Sevilla. Ook in de Europa League staat Getafe er goed voor na de 2-0 overwinning op Ajax van vorige week.