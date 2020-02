Van Persie tipt ‘doelpuntenmachine’: ‘Hij maakt 25 goals per seizoen’

Manchester United nam afgelopen zomer afscheid van Romelu Lukaku. The Red Devils zijn er sindsdien echter nog niet in geslaagd om de naar Internazionale vertrokken spits te vervangen en ook tijdens de winterse transferperiode werden weer verschillende aanvallers gelinkt aan een verhuizing naar Old Trafford. Robin van Persie heeft wel een suggestie voor zijn voormalige werkgever.

“Edinson Cavani. Ik zou zeker voor Cavani gaan”, vertelt Van Persie in gesprek met SPORTbible. De 33-jarige Uruguayaan kan na dit seizoen transfervrij vertrekken bij Paris Saint-Germain en werd in de afgelopen maanden ook genoemd bij onder meer Atlético Madrid en Chelsea: “Hij is enorm fit en hij is een bewezen doelpuntenmaker, een doelpuntenmachine. Dat heeft hij bewezen bij Napoli, PSG en Uruguay.”

Van Persie: 'Manchester United heeft behoefte aan stabiliteit'

“Met hem krijg je, als hij een basisplaats heeft, er 25 doelpunten per seizoen bij. Ik heb hem aan het werk gezien, ik heb tegen hem gespeeld, hij is een echte afmaker. Hij leeft voor het maken van doelpunten, daarom zou ik voor hem gaan.” Manchester United nam in januari Bruno Fernandes al over van Sporting Portugal en Van Persie denkt dat de Engelse grootmacht daarmee een stap in de goede richting heeft gezet.

Toch zou hij graag zien dat er nog een aanvallende middenvelder bij zou komen: “Misschien een spelmaker, al moet ik zeggen dat ik Bruno Fernandes tegen Chelsea heb gezien (vorige week maandag, red.) en daar maakte hij een uitstekende indruk. Maar ik zou er nog een naast hem zetten, dat zou ik graag samen zien met een speler die de aanvallen van de tegenstander stopt. Ik speel graag met vijf aanvallende, creatieve spelers.”