‘Als hij bij Heracles had meegedaan, had Babel een wereldwedstrijd gespeeld’

Ajax ging zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo met 1-0 onderuit. Na afloop van het duel was er voornamelijk de nodige kritiek op het spel van Ryan Babel, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Galatasaray. Theo Janssen zegt in gesprek met VTBL dat Babel met zijn kwaliteiten niet zo goed in de spelwijze van Ajax past.

“Het ging na afloop veel over Ryan Babel. Hij kan natuurlijk echt wel voetballen, maar niet in deze speelwijze van Ajax. Als hij gisteren bij Heracles had meegedaan, dan had Babel een wereldwedstrijd gespeeld. Daar had hij zijn snelheid en kracht kunnen gebruiken”, geeft Janssen te kennen. Babel was namens Ajax tot dusver goed voor een doelpunt en een assist in acht wedstrijden. “Ryan is een jongen die ruimte nodig heeft. Maar bij Ajax moet alles in de kleine ruimte gebeuren, moet je snel handelen, steekpassjes kunnen geven. Dat is niet zijn kracht.”

“In Oranje voetbalt Babel redelijk, omdat ze daar directer spelen. En jongens als Frenkie de Jong en Memphis bewegen veel, wijken uit, kunnen een mannetje uitspelen, waardoor andere voetballers ruimte krijgen. Daar profiteert Babel van. Bij Ajax zijn spelers meer plaatsgebonden. Dat speelt zeker mee bij hem”, gaat de oud-middenvelder verder. Hij merkt op dat er ‘flinke druk’ op staat bij Ajax. “Ook de competitiewedstrijd tegen AZ van komend weekend wordt een grote, want na afloop kan de titelstrijd weer helemaal openliggen.”

Voor Ajax wacht komende donderdag de return in de tweede ronde van de Europa League tegen Getafe, waarin een 2-0 achterstand goedgemaakt moet worden. Janssen stelt dat het eerste kwartier cruciaal wordt. “Getafe gaat uiteraard weer alles uit de kast trekken. Liggen, schreeuwen, vervelen. Daar moeten Ajax en ook zeker de scheidsrechter beter tegen bestand zijn”, stelt hij. Janssen wijst op de 0-3 overwinning van Sevilla op Getafe. “Het verschil is alleen wel dat Sevilla op dit moment qua positiespel gewoon beter is dan Ajax. En als het even niet gaat, dan kunnen zij via de lange bal op Luuk de Jong een ander spel spelen.”