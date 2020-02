Maandag, 24 Februari 2020

Optie tot koop gaat AC Milan 40 miljoen kosten

Rangers FC ziet een interessante buitenspeler rondlopen bij West Bromwich Albion. Rayhaan Tulloch heeft de aandacht getrokken van de Schotse club, die komende zomer de aanvaller transfervrij kan inlijven. (Daily Mirror)

Ole Gunnar Solskjaer baalt van het mislopen van Christian Eriksen. De manager van Manchester United wilde de huidige middenvelder van Internazionale dolgraag wegplukken bij Tottenham Hotspur afgelopen transferperiode. (Manchester Evening News)

Indien AC Milan Ante Rebic definitief wil overnemen van Eintracht Frankfurt, dient er een bedrag van veertig miljoen euro betaald te worden. Daarvan gaat dertig tot vijftig procent naar Fiorentina, dat hem naar de Duitse club liet gaan. (Tuttosport) Daarvan gaat dertig tot vijftig procent naar Fiorentina, dat hem naar de Duitse club liet gaan.

Giuseppe Rossi gaat zich transfervrij aansluiten bij Real Salt Lake uit de Major League Soccer. De spits is definitief speler van de Amerikaanse club als hij de medische keuring doorstaat. (Diverse Italiaanse media)

Chelsea mengt zich in de strijd om Sandro Tonali. De middenvelder van Brescia, die wordt getaxeerd op vijftig miljoen euro, staat ook op het lijstje van onder meer Juventus, Manchester City en Manchester United. (Diverse Engelse media)