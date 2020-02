‘Gedwongen’ Renato Sanches haalt uit: ‘Het was niet mijn besluit’

Renato Sanches stond tussen 2016 en 2019 onder contract bij Bayern München, dat een kleine vier jaar geleden 35 miljoen euro naar Benfica overmaakte voor de diensten van de middenvelder. In gesprek met L’Équipe vertelt de achttienvoudig Portugees international dat hij nooit een kans kreeg bij der Rekordmeister, tegen zijn zin in uitgeleend werd aan Swansea City en een transfer naar Paris Saint-Germain door zijn neus geboord zag worden.

“Mijn lichaam had zich aangepast, ik was klaar voor de grote wedstrijden en de Bundesliga. Maar ik heb simpelweg nooit de kans gekregen die ik verdiende. Het is nu eenmaal gebeurd, ik wil de wereld laten zien dat ik een goede speler ben”, geeft Sanches te kennen. De middenvelder werd afgelopen zomer door Lille OSC voor twintig miljoen overgenomen van Bayern. Tot dusver speelde Sanches 27 officiële wedstrijden voor les Dogues, waarin hij goed was voor 3 doelpunten.

Bayern stalde Sanches in seizoen 2017/18 bij Swansea City, maar de middenvelder wist in Wales nauwelijks te overtuigen. “Het was niet mijn besluit om daarheen te gaan, ik werd gedwongen. De mensen bij Swansea waren heel aardig, ik respecteer de club, de spelers en iedereen die ik daar ontmoet heb. Ze hebben me alles gegeven, maar ik wilde daar niet zijn”, vertelt de middenvelder over zijn periode in Wales. In de zomer van 2018 wilde PSG hem graag overnemen van Bayern, maar door trainer Niko Kovac ketste een transfer uiteindelijk af.

“Ik zat in een restaurant toen mijn zaakwaarnemer me belde. ‘Je vliegt morgen naar Parijs’, vertelde hij. Ik zei dat het prima was en ik ben vervolgens naar huis gegaan om mijn koffers te pakken. De volgende dag verscheen ik op de training en zei Kovac tegen me: ‘Ga niet!’ Uiteindelijk ben ik niet gegaan en die week speelde ik niet. De week daarna speelde ik maar vijf minuten. Ik zag hoe ik vervolgens mijn plek in het nationale team verloor en ik merkte dat bepaalde kwaliteiten minder werden.”

“Zelfs mijn eigen ploeggenoten vroegen waarom ik niet speelde, omdat ik op de training een van de beste spelers was. Niklas Sule haalde het zelfs aan in een interview. Precies hetzelfde deed zich afgelopen zomer voor”, stelt Sanches. Vorig seizoen speelde Sanches uiteindelijk 24 officiële wedstrijden voor Bayern. In het begin van deze jaargang kwam hij tot drie optredens, alvorens Lille hem weghaalde bij der Rekordmeister.