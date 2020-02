Alexandre Pato adviseert na Ajax-transfer: ‘Ik heb daarover gesproken’

Ajax rondde vorige week definitief de komst van Antony af. De komst van de negentienjarige Braziliaanse vleugelaanvaller van São Paulo kost de club minstens 15,75 miljoen euro en maximaal 21,75 miljoen euro. Alexandre Pato, die momenteel met Antony samenspeelt in Brazilië, heeft hem in aanloop naar zijn oversteek naar Europa reeds voorzien van de nodige adviezen en laat zich lovend uit over de jeugdinternational.

“Ik heb hem gezegd dat hij zo snel mogelijk de taal moet leren, zodat hij daar gemakkelijk kan communiceren met de mensen. Mijn steun heeft hij in ieder geval, Antony is een hele goede jongen. Hij heeft een goede familie om zich heen en sinds kort is hij vader van een kleine jongen. Ik wens hem het allerbeste en ik hoop dat hij ons nog kan helpen in de komende zes maanden”, geeft Pato te kennen in gesprek met UOL Esporte.

“Iedereen weet dat Antony een geweldig talent is. Hij heeft Brazilië aan kwalificatie voor de Olympische Spelen geholpen. Ik heb met hem erover gesproken hoe geweldig het voor hem kan zijn om nog zes maanden bij São Paulo te blijven”, zegt de dertigjarige aanvaller, die een parallel trekt met zijn eigen loopbaan. AC Milan haalde Pato in de zomer van 2007 voor 24 miljoen euro weg bij het Braziliaanse Internacional. Via Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal en Tianjin Quanjian kwam de 27-voudig Braziliaans international een jaar geleden opnieuw bij São Paulo terecht.

“Toen ik naar AC Milan ging, probeer Internacional me nog even te houden. AC Milan wilde me direct hebben en ik heb daar in de eerste zes maanden heel hard moeten werken”, stelt Pato. Antony stond zaterdag in de wedstrijd tegen Oeste (0-4 zege) weer binnen de lijnen bij São Paulo, nadat hij een week eerder het treffen met Corinthians aan zich voorbij liet gaan. “Hij wilde spelen tegen Corinthians, ondanks dat de transfer nog niet rond was”, vertelt trainer Fernando Diniz. “We weten zeker dat hij nog veel wil laten zien voordat hij vertrekt, hij wil zich graag laten gelden in het shirt van São Paulo.”