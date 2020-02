Getafe-coach Bordalás hekelt ‘curiositeit’ na duels met Ajax en Sevilla

Naast Ajax moest ook Getafe zondag een nederlaag incasseren. Waar de Amsterdammers met 1-0 onderuit gingen tegen Heracles Almelo, verloor de Spaanse club in eigen huis met 0-3 van het Sevilla van Luuk de Jong. Trainer José Bordalás stelt na de thuisnederlaag dat Ajax favoriet is voor het weerzien in de Europa League, waarbij Getafe een 2-0 voorsprong verdedigt.

Getafe verloor vorige week ook al met 2-1 van Barcelona, waardoor de ploeg inmiddels is afgezakt naar de vijfde plek in LaLiga. Bordalás benadrukt dat het drukke speelschema geen invloed heeft op zijn spelers. "Het gaat in fysiek opzicht goed met mijn team. Deze nederlaag moet ons weer met beide benen op de grond zetten", aldus de trainer in gesprek met de Spaanse pers.

Bordalás: 'Dankzij onze manier van spelen kreeg Ajax geen enkele kans'

Bordalás is blij dat er een optimistische stemming heerst in Spanje wat betreft de kansen voor Getafe voor de volgende ronde van de Europa League. "Het is normaal dat er euforie heerst, maar we moeten realistisch blijven. Met 2-0 winnen is een goed resultaat, maar we hebben nog niets. Ajax maakte vier doelpunten tegen Real Madrid en drie tegen Valencia (in de Champions League, red.)", memoreert de trainer.

Getafe kreeg onder meer in Nederland veel kritiek vanwege hun spel tegen de Amsterdammers. De Spanjaarden provoceerden continu, terwijl de spelers ook niet vies waren van enig tijdrekken en wat theater. Afgelopen zondag was het juist Sevilla dat aan het tijdrekken was, zegt Bordalás. De oefenmeester vindt dat er niet alleen naar Getafe moet worden gewezen bij dit soort zaken.

"Wij krijgen steeds dat stempel", reageert de coach van de Madrilenen. "Maar nu zegt niemand iets over tijdrekken. Ik ben verrast. Jullie praten daar alleen over als Getafe wint. Dit is curieus, niet?", besluit Bordalás zijn relaas. De tweede wedstrijd tussen Ajax en Getafe in de Europa League wordt donderdagavond om 21.00 uur afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA.