Frenkie de Jong: ‘Ik voelde zijn invloed: bij Ajax, maar ook bij Barcelona’

Frenkie de Jong verruilde Ajax afgelopen zomer voor Barcelona. De 22-jarige middenvelder speelde in zijn eerste seizoen voorlopig 34 officiële wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists. Op de website van Barcelona geeft De Jong te kennen dat hij snel zijn plek heeft gevonden bij de Spaanse topclub.

“Ik heb mijn plek gevonden, ik voel me thuis bij de club, in het team en in de stad. Ik kom veel aan spelen toe, dat is een goed teken. Maar ik geloof dat ik nog steeds heel veel beter kan. Het team heeft heel veel kwaliteiten, die we niet altijd laten zien. De laatste tijd gaat het steeds beter, dus ik hoop dat we op het juiste moment onze topvorm weten te vinden. Barcelona is een waanzinnige club, ik heb hier altijd willen spelen. Je hebt altijd het gevoel dat je met Barcelona de Champions League kan winnen”, stelt De Jong.

“Toen ik voor het eerst op het trainingsveld stond met Lionel Messi, was het een beetje raar. Op de middelbare school keek ik al heel veel voetbal en hij was toen al de beste speler ter wereld. Doordat hij destijds de Ballon d’Or won, was ik fan”, gaat de middenvelder verder. Hij gaat tevens in op de connectie tussen Nederland en Barcelona. “Sinds ik het voetbal op de voet volg, zijn er niet zo heel veel Nederlandse spelers geweest bij Barcelona. Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst, maar toen volgde ik alles nog niet zo enorm. Meer recent heb je hier wel Ibrahim Afellay en Jasper Cillessen gehad.”

“Helaas heb ik nooit met Johan Cruijff kunnen praten. Maar ik voelde zijn invloed: bij Ajax, maar ook bij Barcelona. Je kan zeggen dat hij een waanzinnige impact heeft gehad. Je merkt dat hij een heel speciaal persoon was, aan de manier hoe de mensen over hem praten”, zegt De Jong over Cruijff. “Als je bij Barcelona zegt dat je Nederlands bent, gaat het heel snel over Cruijff. Zijn visie heeft een waanzinnige impact gehad, de mensen hier zijn hem voor eeuwig dankbaar.”

Voor Barcelona wacht dinsdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League een uitduel met Napoli. “Ik heb nog nooit in het San Paolo gespeeld, maar Napoli is een heel goed team. We hebben tegen ze gespeeld in de voorbereiding en ze hebben veel kwaliteiten, ondanks dat ze een tegenvallend seizoen in de Serie A draaien. Tegen Liverpool hebben ze het goed gedaan in de Champions League. De knock-outfase is sowieso lastiger, in de groepsfase kan je nog weleens een slechte dag hebben. Nu zijn alleen de beste teams over en de verschillen zijn erg klein.”