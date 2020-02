Huldiging van Ajax op Museumplein had bijna stilgelegd moeten worden

Het scheelde niet veel, of de huldiging van Ajax op het Museumplein had moeten worden stilgelegd. De Amsterdammers werden in mei 2019 gehuldigd na het winnen van de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Volgens Het Parool dreigde het trillingsprotocol te worden overschreden toen de vader en broer van Abdelhak Nouri op het podium verschenen.

“Twee keer kort achter elkaar was het raak. Gelukkig bleef het daarbij. Bij een derde keer hadden we moeten ingrijpen. Drie gele kaarten is een rode voor de organisatie”, laat Thomas Kuilboer namens de gemeente Amsterdam weten. Tijdens grote evenementen op het Museumplein worden de meetresultaten van de seismografische apparatuur op de voet gevolgd. Als de meter in het rood staat, moet de organisatie volgens het zogenaamde trillingsprotocol maatregelen treffen.

Het heeft alles te maken met de ondergrond en de omgeving van het Museumplein, waar de belangrijkste musea van Amsterdam gevestigd zijn. “Het is moerasland. Als de grond in beweging komt, klotst die tegen de gebouwen aan. Het epicentrum is de kelder van het Van Gogh die deels onder het plein ligt. We werken met een grenswaarde van 1,2 millimeter per seconde. Dan moet er op het podium onmiddellijk actie worden ondernomen. Bij 1,8 millimeter is het over en uit.”

Organisatoren van evenementen hebben verschillende methoden om een menigte van honderdduizenden mensen rustig te krijgen, onder meer door het wegdraaien van bastonen, het tonen van een reclamefilm en het stoppen van de muziek. “Het mag gerust een feestje zijn, maar niemand moet het publiek gaan oproepen om met z’n allen te gaan springen.” De gemeente Amsterdam kijkt in een evaluatie tevreden terug op de huldiging, maar het is desondanks geen uitgemaakte zaak dat de volgende huldiging andermaal op het Museumplein zal zijn. Er wordt samen met Ajax gekeken naar een alternatieve locatie.