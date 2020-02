Bijval voor Neymar in ‘bizarre situatie’: ‘Dat heb ik nog nooit gezien!’

Neymar moest het veld zondag in de thuiswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Girondins de Bordeaux (4-3) voortijdig verlaten, toen hij van scheidsrechter Willy Delajod een tweede gele kaart ontving voor een tackle op Yacine Adli. Thomas Tuchel, trainer van les Parisiens, neemt het na afloop van het duel op voor de Braziliaanse aanvaller en spreekt van een ‘menselijke reactie’.

“Als we over deze situatie praten, moeten we ook alles uitlichten. Neymar gaat een één-tegen-één-duel aan en zijn tegenstander begaat over een afstand van tien meter een overtreding. Terwijl de vierde official in het veld staat, gaat de wedstrijd verder. Dat heb ik nog nooit gezien!”, zo wijst Tuchel in gesprek met Le Parisien op de overtreding van Youssouf Sabaly die voorafging aan de tweede gele kaart van Neymar. “Hij werd boos en dat was niet nodig, maar wel menselijk. Daardoor beging hij die tweede overtreding. De situatie is eigenlijk heel erg bizar.”

Tegen Girondins de Bordeaux beleefde PSG andermaal een spektakelstuk, nadat het uitduel met Amiens vorige week in een 4-4 gelijkspel eindigde. “Het is mogelijk voorafgaand aan een Champions League-wedstrijd. Iedereen was al een beetje teveel met Borussia Dortmund bezig en het is jammer dat we die wedstrijd door een tegendoelpunt in de laatste minuut niet wonnen”, blikt de Duitse oefenmeester terug. Op bezoek bij Borussia Dortmund ging zijn ploeg midweeks met 2-1 onderuit. “Dat was geen rare wedstrijd, maar het resultaat was niet genoeg. Het was nu belangrijk om weer te winnen.”

“Dit was een beetje een vreemde wedstrijd. We moesten veel tegendoelpunten incasseren, terwijl we niet echt kansen weggaven. Het is moeilijk om het vertrouwen terug te krijgen. Deze overwinning zorgt in ieder geval voor een basis”, zo tekent L’Équipe op uit de mond van Tuchel. Edinson Cavani had tegen Bordeaux een basisplaats en tekende voor een treffer. “Hij vecht met Mauro Icardi om een basisplaats. Op de training voelde je al dat hij dicht tegen een doelpunt aanzat. Hij is een geweldige speler en verdiende het om zijn tweehonderdste doelpunt te maken.”