‘Hell of a job’ bij PSV: ‘Een fout als deze is onvoorstelbaar op dit niveau'

PSV boekte zondagmiddag de derde Eredivisie-zege op rij door Vitesse in GelreDome met 1-2 te verslaan. Edo Ophof, die als rapporteur voor De Telegraaf aanwezig was bij het duel in Arnhem, laat zich uitermate lovend uit over Denzel Dumfries. De oud-verdediger van NEC, Ajax, AZ en FC Utrecht is minder positief over Daniel Schwaab, die behoorlijk in de fout ging bij de openingstreffer van Tim Matavz.

Dumfries reageerde na het laatste fluitsignaal met de nodige emoties. "Die emoties kwamen echt uit zijn tenen. Denzel toont zich de leider die PSV zich zo wenst”, zegt Ophof in De Telegraaf. “Als je ziet hoe hij deze wedstrijd aanpakt en overal mee bezig is, verdient hij daarvoor een compliment. Zowel defensief als offensief laat Denzel zich zien. Hij eist ballen op en is er nadrukkelijk mee bezig om de hele rechterflank te bestrijken.”

“Je ziet dat Dumfries er werkelijk alles aan doet om zijn team uit het dal te trekken”, gaat de oud-verdediger verder. PSV bezet nu de vierde plaats in de Eredivisie, met een punt achterstand op Feyenoord. De Rotterdammers hebben nog wel het uitduel met AZ tegoed. “Een goede captain moet de ploeg op sleeptouw kunnen nemen en zich vooral niet door de band om zijn arm laten afleiden. Rosario is van nature geen leider. Dumfries is een heel ander type. Hij kan in mijn optiek veel beter met deze rol omgaan.”

Ophof noemt het een pluspunt dat Dumfries enorm bezig is met het enthousiasmeren en motiveren van zijn medespelers. “Al is het soms nog een ’hell of a job’, wanneer je iemand als Daniel Schwaab om je heen hebt lopen”, concludeert Ophof over de Duitse verdediger, die de fout inging bij de treffer van Matavz. “Een fout als deze is eigenlijk onvoorstelbaar op dit niveau. Schwaab probeerde rust uit te stralen en daarmee ook de rest van het elftal ’zekerder’ te maken. Hij deed het echter zo rustig aan, dat het gigantisch fout ging. Dan bereik je eigenlijk het tegenovergestelde.”