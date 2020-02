Rampweek eindigt voor Neymar met rode kaart in spektakelstuk

Paris Saint-Germain heeft zondagavond in een spectaculaire wedstrijd weten af te rekenen met Girondins de Bordeaux. De koploper zegevierde op eigen veld met 4-3 over de huidige nummer twaalf van de Ligue 1, maar trainer Thomas Tuchel zal zich ongetwijfeld zorgen maken over de defensieve kwetsbaarheid van zijn elftal én de rode kaart die sterspeler Neymar in blessuretijd ontving vanwege een onbesuisde tackle. PSG gaf de nodige kansen weg en gelegenheidskeeper Sergio Rico zorgde evenmin voor kalmte achterin. Desalniettemin staat PSG na 26 speelrondes weer 13 punten los in Frankrijk.

PSG had voor eigen publiek wat goed te maken na de midweekse nederlaag in de Champions League tegen Borussia Dortmund (2-1), maar het elftal van Tuchel had het lastig tegen Bordeaux en kwam na ruim een kwartier voetballen verrassend op achterstand. Tomas Bašic draaide een hoekschop scherp in, waarna Hwang Ui-Jo van dichtbij met het hoofd scoorde: 0-1. Het antwoord van PSG liet echter niet lang op zich wachten, want Edinson Cavani tekende in de 25ste minuut namelijk alweer voor de gelijkmaker. De Uruguayaanse spits kopte tussen twee verdedigers van Bordeaux raak, na een indraaiende voorzet vanaf de rechterflank van Ángel Di María. Het betekende voor Cavani zijn 200ste doelpunt in 298 officiële wedstrijden voor PSG.

Marquinhos bracht PSG vervolgens in de tweede minuut van de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong na een assist van opnieuw Di María, maar door geblunder van Sergio Rico kwam Bordeaux voor rust toch weer langszij. De Spaanse doelman, die pas zijn tweede competitiewedstrijd dit seizoen speelde omdat eerste keeper Keylor Navas rust kreeg, wilde de bal na een passje terug hard vooruit spelen, maar schoot vervolgens ongelukkig tegen de instormende Pablo op. Die zorgde zo onbedoeld voor een 2-2 ruststand.

Het kolderieke moment liet Sergio Rico overduidelijk niet koud, want de doelman blunderde kort na de onderbreking weer. Hij schatte een terugspeelbal opnieuw volledig verkeerd in, maar ditmaal werd hij op de doellijn gered door Marquinhos. Laatstgenoemde droeg op dat moment overigens de aanvoerdersband bij PSG, omdat Thiago Silva al in de zeventiende minuut was afgehaakt met een blessure. PSG had het zo zeker niet eenvoudig tegen Bordeaux, maar tussen de 63ste en 69ste minuut liep het sterrenensemble van Tuchel ruim weg bij de bezoekers. Marquinhos nam met zijn tweede treffer van de avond de 3-2 voor zijn rekening, waarna Kylan Mbappé het kwartet voor PSG completeerde na een combinatie met Cavani.

Daarmee leek de overwinning wel binnen voor PSG, maar zeven minuten voor tijd werd het toch weer spannend in het Parc des Princes. Marquinhos slaagde er maar half in om een voorzet weg te werken, waarna Rubén Pardo de afvallende bal vanaf een meter of achttien verwoestend op de pantoffel nam. De inzet van Pardo was Sergio Rico te machtig en belandde schitterend in de bovenhoek: 4-3. Bordeaux mocht zodoende nog dromen van een stunt, maar een vierde treffer was het elftal van trainer Paulo Sousa uiteindelijk niet meer gegeven. PSG eindigde de wedstrijd uiteindelijk met tien man, doordat Neymar zich in de blessuretijd vergreep aan Yacine Adli. De Braziliaanse vedette ging hard door op de jongeling van Bordeaux en kon uiteindelijk inrukken met tweemaal geel. Voor Neymar is zijn rode kaart een nieuwe tegenvaller: eerder deze week lag hij in Frankrijk al onder vuur na zijn zwakke optreden in de Champions League tegen Borussia Dortmund.