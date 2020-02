Getafe en Sevilla zien Atlético Madrid passeren na overtuigende zege

Atlético Madrid heeft zondagavond een waardevolle overwinning geboekt op Villarreal. Een paar uur nadat nummer vier Sevilla te sterk was voor nummer vijf Getafe, rekenden los Colchoneros zelf met 3-1 af met de nummer zeven van LaLiga. Atlético stijgt daardoor over zowel Sevilla als Getafe heen en neemt nu, met hetzelfde puntentotaal als Sevilla, de derde plek in bezit.

De in januari van Borussia Dortmund overgenomen Paco Alcácer maakte in zijn eerste wedstrijd tegen Osasuna al zijn eerste goal namens Villarreal en zondagavond kwam daar zijn voorlopig mooiste treffer in dienst van El Submarino Amarillo bij. Met iets meer dan een kwartier op de klok kreeg de aanvaller op de rand van de zestien de ruimte om uit te halen en zijn fraaie volley in de verre hoek was Jan Oblak te machtig.

Atlético moest zodoende in de achtervolging en na een halfuur spelen stond Sergio Asenjo met knap keeperswerk een gelijkmaker in de weg. Nadat de doelman eerst een inzet van Álvaro Morata wist te pareren, had hij ook een antwoord op de rebound van Stefan Savic. Dit bleek echter enkel uitstel van executie voor Villarreal, want vijf minuten voor de rust volgde na een diepe bal van Sime Vrsaljko de 1-1 van Ángel Correa.

De Argentijnse aanvaller speelde twintig minuten na rust ook een belangrijke rol bij de 2-1 van Koke, aangezien de instormende middenvelder zijn voorzet met het hoofd achter Asenjo kon kegelen. Invaller João Félix zorgde tien minuten later voor de beslissing door de bal via het been van een verdediger in het doel te knallen. De jonge Portugees zette daarmee zijn rentree luister bij, na bijna een maand uitgeschakeld te zijn geweest met een enkelblessure.