Daley Blind verbaasd door ontboezeming Erik ten Hag: ‘Zei de trainer dat?’

Het is crisis bij Ajax, beaamt trainer Erik ten Hag. De koploper van de Eredivisie verloor zondagmiddag met 1-0 van Heracles Almelo; op donderdag was Getafe in de Europa League nog met 2-0 te sterk. Niet alleen de resultaten stellen teleur, ook het spel geeft te denken. Tegen Getafe kwam Ajax niet verder dan twee magere doelpogingen en ook tegen Heracles oogde de ploeg van Ten Hag onmachtig, ondanks een veelvoud van het aantal schoten.

De laatste drie uitwedstrijden van Ajax in de Eredivisie gingen verloren: AZ (1-0) , FC Groningen (2-1) en Heracles wisten de Amsterdammers allemaal te kloppen. Ajax staat nog wel bovenaan in de Eredivisie, maar de voorsprong op AZ is geslonken tot drie punten. Beide titelkandidaten treffen elkaar volgende week zondag in Amsterdam. Bij een nieuwe nederlaag is het gat gedicht. "Met deze resultaten is het bij ons altijd crisis", wordt Ten Hag door NUsport geciteerd op de persconferentie.

"We moeten de rust bewaren. We weten waar de oorzaken liggen, maar dat kunnen we niet van vandaag op morgen oplossen. We werken er hard aan, maar dat heeft tijd nodig", voegt Ten Hag ernaar toe. In de winterstop was hij nog positief over de vooruitzichten voor de tweede seizoenshelft, maar de realiteit blijkt anders. "Ik kijk er nog steeds op dezelfde manier naar. Op het trainingskamp speelden we met een andere bezetting. Toen waren Veltman, Ziyech en Promes er nog. Die missen we op dit moment", somt hij op.

Daley Blind zegt tegenover Voetbal International verbaasd te zijn dat Ten Hag het over een crisis heeft. "Zei de trainer dat? Ik spreek in ieder geval niet van een crisis", aldus de verdediger, die al vooruit kijkt naar het weerzien met Getafe in de zestiende finale van de Europa League. "We kunnen nog steeds winnen donderdag, staan bovenaan en zitten nog in de beker. Natuurlijk wordt het heel moeilijk, maar dat was het vandaag ook. Vorig seizoen kampioen worden, was ook moeilijk."