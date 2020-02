Perez en De Boer vol bewondering na interview Blind: ‘Daarom is dit zo heerlijk’

Daley Blind speelde zondag een ongelukkige wedstrijd met Ajax tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers verloren met 1-0 in het Erve Asito, mede doordat de verdediger miszat bij de winnende treffer van Cyriel Dessers. Blind erkent na afloop in een eerlijk interview voor de camera van FOX Sports dat hij zich nog niet volledig fit voelt, nadat hij tot voor kort twee maanden aan de kant had gestaan met een ontstoken hartspier.

Medio december werd bij de 29-jarige verdediger een ontstoken hartspier geconstateerd, waarna hij voor een periode van ongeveer acht weken in onzekerheid leefde. Blind maakte eerder deze maand in de bekerwedstrijd tegen Vitesse als invaller zijn rentree en maakte daarna ook minuten tegen RKC Waalwijk, Getafe en Heracles Almelo. Hij erkent echter de gevolgen van zijn ontstoken hartspier nog altijd te ondervinden, vooral mentaal. "Persoonlijk voel ik me goed, maar het is inderdaad zwaar", antwoordt Blind na het duel in Almelo op de vraag hoe hij zich momenteel voelt.

"Het is mentaal een moeilijke periode voor me geweest en dat vreet soms aan je. En lichamelijk doet het ook iets met je. Er komt ineens heel veel op je af, veel druk", vervolgt Blind, die door de blessure van collega-verdediger Joël Veltman direct veelvuldig wordt gebruikt door trainer Erik ten Hag. "Je wil er staan voor je team en die druk leg ik mezelf ook op. De afgelopen wedstrijden was het vaak positief, maar natuurlijk was ik nog niet op het niveau dat ik in de eerste seizoenshelft had. Vandaag was het onder de maat van mij. Dat reken ik mezelf aan en daar loop ik ook niet voor weg. Maar donderdag (in de return tegen Getafe, red.) sta ik er weer, maak je geen zorgen."

Blind staat nog altijd nauw in contact met zijn artsen over zijn gezondheidssituatie. De dokteren vinden het prima dat hij weer minuten maakt bij Ajax, zo verzekert de Oranje-international. "Als het niet prima was, zouden ze me niet het veld op laten. We hebben daar nog steeds contact over, zeker. Er is in het verleden genoeg gebeurd om daar geen risico mee te nemen en er zorgvuldig mee om te gaan. Ik vertrouw de artsen van Ajax en het AMC (Academisch Medisch Centrum, red.) daar volledig in. Als zij zeggen dat het even niet meer kan, zullen we bespreken hoe het verder moet. Maar op dit moment voel ik me goed en is dit verantwoord. Ik ben echter nog niet wedstrijdfit zoals ik was. Het is lastig in te schatten op hoeveel procent ik nu zit. Normaal is het zo dat je in de voorbereiding veel wedstrijden speelt, waardoor je in het seizoen groeit. Nu moet je er gelijk staan, terwijl je acht weken hebt stilgestaan. Dat is geen excuus, maar ik ben nog niet wedstrijdfit. Ik weet niet op hoeveel procent ik zit, maar nog niet op honderd procent."

Het interview van Blind kan in de studio van FOX Sports rekenen op bewondering van analisten Ronald de Boer en Kenneth Perez. De Boer constateerde tijdens het interview dat Blind zich realiseerde dat hij een moeilijke tijd achter de rug heeft. "Je zag hem ook beseffen dat het allemaal emotioneel was. Op zo'n moment ga je je leven even doornemen en dat zeg je ook aan hem", zegt de oud-international. Collega Perez stipt aan dat de fysieke malheur van Blind niet te vergelijken is met bijvoorbeeld een enkelblessure. "Dan ben je even geblesseerd, maar daarna ga je wel weer aan je conditie werken. Hij heeft natuurlijk niet zolang gehad om aan zijn conditie te werken. We zijn allemaal zo blij dat hij weer terug is, maar ik kan me voorstellen dat dit mentaal moeilijker is dan wanneer je een enkelblessure hebt gehad. Het is knap dat hij tegen Getafe gewoon de beste was van Ajax. Vandaag was hij minder goed en dat onderkent hij ook wel. Daarom is het ook zo heerlijk dat hij zo'n interview afgeeft. Dat neem je niet mee bij de beoordeling van zijn spel, maar het is wel lekker dat iemand normale en goede antwoorden geeft en de schuld bij zichzelf neerlegt als daar reden voor is", aldus Perez.