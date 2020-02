AS Roma doet goede zaken in door coronavirus verstoord Serie A-weekend

AS Roma heeft het gat met nummer vier Atalanta voorlopig weten te dichten tot drie punten. In een weekend waarin een aantal Serie A-wedstrijden in het noorden van Italië werd afgelast vanwege het coronavirus, kwamen i Giallorossi wel in actie en zij wisten met 4-0 te winnen van laagvlieger Lecce. Voor Roma was het de eerste competitiezege in meer dan een maand tijd.

Roma kwam in de eerste minuut al bijna op voorsprong toen Edin Dzeko in mocht koppen, maar doordat hij zijn poging naast stuurde moest de thuisploeg nog even geduld tonen. Twaalf minuten later was het wel raak nadat Henrikh Mkhitaryan de bal veroverde op het middenveld en hij Cengiz Ünder wegstuurde. De Turk rondde vervolgens feilloos af.

Mkhitaryan was met nog een kleine tien minuten te gaan tot de rust ook zelf trefzeker na een assist van Dzeko en Roma ging zodoende met een comfortabele 2-0 voorsprong de kleedkamer in. Justin Kluivert maakte aan het begin van de tweede helft als invaller voor Lorenzo Pellegrini zijn entree en met de Nederlander op het veld zouden de Romeinen nog tweemaal scoren.

Kluivert speelde twintig minuten voor tijd een rol in de 3-0 van Dzeko, die er in twee instanties in slaagde om Lecce-doelman Mauro Vigorito te passeren. Tien minuten later was het nogmaals raak nadat Carles Pérez de bal meegaf aan de instormende Aleksandr Kolarov en hij bepaalde de einstand met een schuiver op 4-0.