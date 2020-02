‘Afschuwelijk’ optreden bij Ajax: ‘Hij moet zijn gezin missen en waarvoor?’

Ryan Babel was een van de spelers van Ajax die zondag een teleurstellend optreden kende tegen Heracles Almelo. FOX Sports toont na de 1-0 nederlaag een compilatie van zwakke momenten van Babel: kansloze schoten, ondermaatse aannames en mislukte passeeracties. De video wordt getoond onder de titel ‘Babel ongelukkig’, maar daarmee is de zender volgens Ronald de Boer ‘echt lief’ voor de huurling van Galatasaray.

Kenneth Perez vindt dat Babel 'echt afschuwelijk' speelde en De Boer is niet veel positiever. “Ryan is op dit moment totaal niet in vorm. Dat hebben we ook tegen Getafe gezien”, doelt hij op de wedstrijd van donderdagavond in de zestiende finales van de Europa League. De Boer zet vraagtekens bij de keuze van Babel om Galatasaray tijdelijk te verlaten voor Ajax. “Waarom is hij weggegaan bij Galatasaray? Ik denk dat het de insteek was om minuten te maken omdat hij bij het EK wil zijn. Hij speelde weliswaar niet altijd bij Galatasaray, maar ik denk niet dat dit hem goed doet.”

Ook volgens Perez bewijst Babel zichzelf geen goede dienst met zijn terugkeer in Nederland. Nu het Nederlandse publiek hem wekelijks in actie ziet, zal de kritiek op de international toenemen. "We zagen hem alleen maar bij het Nederlands elftal, waarin hij het fantastisch deed. Maar nu komt hij in een ploeg die heel weinig ruimte krijgt en het is niet per se zijn kwaliteit om iets uit te richten in de kleine ruimte. De verwachtingen waren hoog vanwege zijn prestaties in het Nederlands elftal, maar dan laat hij dit zien. Ik was er al een beetje bang voor dat dit zou gebeuren."

Ryan Babel werd dertien minuten voor tijd vervangen door Danilo.

Eerder deze maand vertelde Babel aan het Algemeen Dagblad dat hij alleen is teruggekeerd in Nederland. Zijn vrouw en zijn drie kinderen, van negen jaar en een tweeling van vijf jaar, zijn achtergebleven in Istanbul. Perez zegt enigszins verrast te zijn door dat interview. "Zijn gezin is in Turkije gebleven en dat is best een gemis. En waarvoor? Ik begrijp het helemaal niet. Bij Galatasaray speelt hij niet altijd, maar bij Ajax zou hij ook niet altijd spelen als iedereen fit was geweest. Ik begrijp de hele keuze niet als ik eerlijk moet zijn. Ik vind het heel bijzonder."

Erik ten Hag behoudt echter het vertrouwen in Babel, die sinds zijn rentree een basisplaats had in alle acht officiële wedstrijden van Ajax en daarin eenmaal scoorde. “Januaritransfers zijn altijd moeilijk en hij heeft weinig tijd", legt de oefenmeester uit voor de camera van FOX Sports. "Maar dat het beter moet weet hij zelf ook. Ik zie dat hij er zelf keihard aan werkt, hij is heel nieuwsgierig. Op de training zie ik ook hele goede dingen. In de wedstrijd komt het er alleen nog niet altijd uit. Ik neem aan dat het hem zelf ook irriteert, maar hij werkt er heel hard voor."