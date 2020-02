Arsenal komt domper in openingsminuut te boven en meldt zich in top tien

Arsenal is er zondagavond in geslaagd om de ontmoeting met Everton tot een geslaagd einde te brengen. De Londenaren kwamen in eigen huis nog wel snel op achterstand, maar wisten zich hiervan te herstellen en trokken uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind. Arsenal stijgt zodoende over the Toffees heen naar plek negen en doet goede zaken door het puntverlies van Tottenham Hotspur en Sheffield United eerder dit weekend. Het gat met deze twee ploegen is nu drie punten.

Arsenal wist dat het bij een overwinning over Everton heen zou stijgen, maar dit plan kon na 49 seconden voor even de ijskast in. Nadat the Gunners de bal niet weg kregen na een vrije trap van Gylfi Sigurdsson, was het namelijk Dominic Calvert-Lewin die met een fraaie omhaal de snelle openingstreffer verzorgde. De thuisploeg herstelde zich echter goed van deze domper en kwam na een klein halfuur spelen op gelijke hoogte via Eddie Nketiah, die een goede voorzet van Bukayo Saka achter Jordan Pickford werkte.

Zes minuten later was er na een knappe steekbal van David Luiz op Pierre-Emerick Aubameyang zelfs de voorsprong voor Arsenal en de ploeg van manager Mikel Arteta leek zodoende met een goed gevoel aan de thee te kunnen. Op slag van rust volgde er echter opnieuw een tegengoal toen een corner niet met succes werd verdedigd en Richarlison net iets eerder bij de bal was dan Bernd Leno. Waar het Everton was dat in de openingsminuut van de eerste helft wist te scoren, viel die eer in de tweede helft Arsenal te beurt. Met slechts 24 seconden op de klok kon Aubameyang een goede voorzet Nicolas Pépé met het hoofd binnen werken en hij zette Arsenal opnieuw op voorsprong.

Everton moest zodoende opnieuw op zoek naar de gelijkmaker en kreeg in het restant van de wedstrijd ook een aantal kansen. Calvert-Lewin stuitte echter op Leno en de doelman greep met nog een minuut of tien te gaan ook goed in op een inzet van Richarlison. In de blessuretijd ging het toch nog bijna mis voor Arsenal, dat vlak daarvoor nog de lat had geraakt via Pépé. Nadat er niet goed op werd gelet bij een corner kon Calvert-Lewin helemaal vrijstaand, maar de aanvaller mikte naast. Diep in de blessuretijd volgde nog een gele kaart voor André Gomes, die na lang blessureleed zijn rentree kon maken.