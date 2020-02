Ryan Donk maakt zich met historische overwinning in Kadiköy onsterfelijk

Galatasaray heeft een historische overwinning geboekt op aartsrivaal Fenerbahçe. De formatie van Fatih Terim won zondagavond voor eerst sinds 22 december 1999 weer eens een officiële wedstrijd op bezoek bij de buurman uit Istanbul: 1-3. In totaal had Galatasaray 23 duels op rij niet gewonnen in Kadiköy, maar doelpunten van Ryan Donk, Radamel Falcao en Henry Onyekuru bezorgden Cim Bom vanavond drie unieke punten in het Sükrü Saracoglu Stadion. Donk gaf ook nog een assist en maakte zich zo onsterfelijk bij de fans van Galatasaray. Door de overwinning is Galatasaray opgeklommen naar een tweede plaats in de Süper Lig en is het verschil met Fenerbahçe opgelopen tot acht punten. Deniz Türüc (Fenerbahçe) en Younès Belhanda (Galatasaray) werden in de slotfase met rood van het veld gestuurd.

Galatasaray schoot furieus uit de startblokken en kreeg al in de vierde minuut een enorme mogelijkheid om te scoren. Onyekuru kon alleen op doelman Altay Bayindir af na een pass van Younès Belhanda, maar de Nigeriaanse aanvaller stuurde de bal vervolgens langs de verkeerde kant van de paal naast. Even later waren de bezoekers opnieuw gevaarlijk: na een voorzet van rechtervleugelverdediger Mariano kopte Radamel Falcao van dichtbij naast.

Fenerbahçe stelde daar in de openingsfase niets tegenover, maar kreeg na ruim een kwartier ogenschijnlijk een cadeautje van scheidsrechter Halil Umut Meler. De 33-jarige arbiter floot voor een strafschop na een tackle van Marcão op Vedat Muriqi, maar in de herhaling was overduidelijk te zien dat de Braziliaanse verdediger van Galatasaray eerst de bal speelde. Meler deed echter geen beroep op de videoscheidsrechter (VAR), waarna de strafschop die bleef staan overtuigend werd benut door Max Kruse: 1-0.

Galatasaray kwam zo al vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar het team van Terim bleef uitstekend voetballen en toonde karakter. Eerst werd een inzet van Onyekuru op de doellijn gekeerd door een verdediger van Fenerbahçe en vijf minuten voor de rust viel alsnog de verdiende gelijkmaker. Ryan Donk ontsnapte na een hoekschop van Ömer Bayram aan de aandacht van zijn directe tegenstander, waarna de Nederlandse verdediger met het hoofd de 1-1 op het scorebord bracht.

De tweede helft kwam vervolgens maar moeizaam op gang, mede doordat Fenerbahçe het spel behoorlijk ontregelde. Het elftal van Ersun Yanal maakte er bij vlagen een zeer harde wedstrijd van en de trainer van Fenerbahçe liet zich zelf ook niet onbetuigd: hij werd halverwege de tweede helft met rood naar de tribunes gestuurd vanwege commentaar op de arbitrage. Vlak daarvoor had Belhanda de eerste serieuze mogelijkheid van de tweede helft gehad, maar het schot van de Marokkaanse spelmaker werd gekeerd door Bayindir.

Ondertussen vloeiden de krachten langzaam weg bij beide teams en leek een puntendeling onvermijdelijk. Dertien minuten voor tijd was het echter toch weer Meler die een hoofdrol opeiste, door ditmaal een strafschop toe te kennen aan Galatasaray. Jailson zette aan de linkerkant van in het strafschopgebied een tackle in op Onyekuru, waarna de bal op de stip ging. Falcao ontfermde zich over het buitenkansje en schoot Galatasaray vervolgens op overtuigende wijze op voorsprong. Daarna volgde nog een opstootje, waarin Belhanda en invaller Türuc met rood van het veld werden gestuurd, én tien minuten blessuretijd. Daarin nam Galatasaray door een doelpunt van Onyekuru, na een assist van Donk, uiteindelijk definitief afstand van de aartsrivaal.