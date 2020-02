Kenneth Perez: ‘Dit is waarom Daley Blind niet speelde onder José Mourinho’

Daley Blind is na de nederlaag van Ajax tegen Heracles Almelo (1-0) de gebeten hond. De verdediger speelde een aardige eerste helft, waarin hij zorgvuldiger was dan veel van zijn ploeggenoten, maar na een zwak moment van Blind in het tweede bedrijf maakte Cyriel Dessers het enige doelpunt van de wedstrijd. Kenneth Perez is kritisch op het verdedigende handelen van Blind in het duel met de spits.

Na een lange bal van doelman Janis Blaswich, dertien minuten voor tijd, schatte Dessers de situatie beter in dan Blind. Hij gaf zijn opponent het nakijken met een licht duwtje en stond vervolgens helemaal alleen voor André Onana. Dessers bedacht zich geen moment en volleerde prachtig raak in de rechterkruising. Perez spreekt in de studio van FOX Sports van een ‘goede spitsengoal, precies tegen de juiste verdediger’. Hij bedoelt daarmee dat Dessers gebruikmaakte van de zwakte van Blind.

“Het is precies wat Daley Blind niet kan, en waarschijnlijk de reden waarom hij onder José Mourinho niet mocht spelen bij Manchester United. Hij kan heel veel andere dingen, maar bij een duel met een fysiek sterke speler is de kans groter dat hij het duel verliest dan wint", stelt de analist. Ronald de Boer neemt het op voor Blind. "Een sprintduel met Dessers verliest hij, maar hij heeft zoveel andere kwaliteiten. Dit overkomt hem. En ik moet zeggen dat Dessers de bal onberispelijk binnenschoot."

Dessers zelf mag zich na zijn doelpunt topscorer van de Eredivisie noemen. De Belg staat op vijftien doelpunten, een meer dan achtervolgers Bryan Linssen (Vitesse) en Steven Berghuis (Feyenoord). "Ik zette hem goed weg", doelt hij op Blind. "Toen dacht ik: waarom niet? Ik pakte de bal goed op de slof en hij vloog fantastisch binnen." Dessers vindt dat Heracles over het geheel een goede wedstrijd speelde. "We waren niet fantastisch, maar Ajax ook niet. Ik denk dat dat onze verdienste was. We hebben de kansen gehad en het is fantastisch dat we toch nog een goal hebben kunnen maken."