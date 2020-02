Makkelie niet blij met Higler; woedende Pasveer spreekt van ‘aanfluiting’

Bij Vitesse leeft woede over het verloop van de wedstrijd tegen PSV. Voor eigen publiek verloren de Arnhemmers met 1-2 in een wedstrijd waarin de arbitrage een hoofdrol speelde. Na een klein uur spelen kende arbiter Danny Makkelie een strafschop toe aan PSV, toen Denzel Dumfries in het strafschopgebied over het been van Armando Obispo ging. Vervolgens bleef een penaltyclaim na een handsbal van Pablo Rosario van Vitesse onbeantwoord. Danny Makkelie erkent dat Vitesse een strafschop had verdiend.

Bij een stand van 1-1 wilde Thomas Buitink de bal vanuit het strafschopgebied verlengen richting zijn ploeggenoten die zich recht voor het doel bevonden, maar het leer belandde op de arm van Rosario. Hoewel de afstand tussen de twee spelers klein was, stak Rosario zijn arm wel uit op het laatste moment. "Ik had het zelf niet gezien", vertelt scheidsrechter Makkelie na afloop aan FOX Sports. "Ik hoorde vanuit het stadion dat er sprake zou zijn van hands, maar ik liet aan de spelers weten dat ik het niet had gezien."

Makkelie vroeg videoscheidsrechter Dennis Higler om de beelden te bestuderen. "Hij zei dat de afstand kort was en dat de arm zich in een natuurlijke positie bevond. 'Wat mij betreft kun je doorspelen', zei hij. Dat is de reden dat ik niet naar het scherm ben gegaan", legt de arbiter uit. Achteraf vindt hij echter dat Vitesse een strafschop had verdiend en is hij er niet blij mee dat Higler besloot om hem niet naar de beelden te laten kijken. "Ik zeg het niet omdat ik Dennis wil afvallen. De verdediger zal het echt niet bewust doen, maar als jij jouw arm zo omhoog en opzij beweegt, vind ik dat al strafbaar."

"Als ik hem op het scherm had gezien, had ik hem op de stip gelegd. Het gebeurt vanuit zijn rug en hij ziet de bal niet, dat zou voor de VAR een reden kunnen zijn dat het niet zwaar genoeg was. Ik weet niet wat men er bij Zeist van vindt, maar ik vind het een strafschop", maakt Makkelie duidelijk. Ook trainer Ernest Faber van PSV wordt gevraagd naar het incident. "Ik vond het wel meevallen, moet ik zeggen", zegt hij in eerste instantie, voordat hij de beelden goed bekijkt. "Oh, toch niet. Toch maar niet", lacht Faber. "De bal had op de stip gekund, dat klopt. Voor ons op de bank is het bijna niet te zien."

?? | Was het nou hands van Pablo Rosario? "Ik vind het wel mee vallen moet ik zeggen... oh toch niet."

Vlak voor de handsbal van Rosario was PSV op 1-1 gekomen uit een strafschop. Dat was een 'vrij zware' straf, vindt Remko Pasveer. De doelman van Vitesse zag Dumfries aan de rechterkant van het strafschopgebied op snelheid langs Joshua Brenet gaan, alvorens Obispo zijn been uitschoof. Daar ging Dumfries overheen. Makkelie wees naar de stip en videoscheidsrechter Higler vond die beslissing gerechtvaardigd. Pasveer is het daar niet mee eens. "Hij (Dumfries, red.) tikt de bal erlangs, Obispo zet zijn been neer en hij zoekt hem echt op om eroverheen te vallen. Volgens mij raakt hij hem niet eens."

Nadat hij de beelden nader bekijkt, blijft Pasveer bij zijn mening. Obispo was te nadrukkelijk op zoek naar een strafschop, vindt hij. "'Hij sleept zijn been, ik vind het geen penalty. Dit is op zoek gaan naar een penalty. Gisteren hebben we het ook gezien met de VAR, het is één grote aanfluiting. Zoals bij Feyenoord - Fortuna Sittard: dan kunnen we met z'n allen toch stellen dat de scheidsrechter niks meer te vertellen heeft op het veld?" In die wedstrijd werd Bas Nijhuis twee keer door de VAR naar de kant geroepen en beide keren kende hij een strafschop toe, één aan Feyenoord en één aan Fortuna. "Als Bas Nijhuis al een strafschop geeft en zich daarbij laat leiden door de VAR, dan is de VAR leidend. En dat is kwalijk."

Faber zou bovendien graag zien dat de interventie van de VAR minder tijd in beslag neemt. Het duurde circa twee minuten voordat duidelijk werd dat Dumfries een strafschop zou krijgen. "Als het wat sneller kan... Je moet tegenwoordig zeggen dat je een halfuur later thuis bent, met al die momentjes. Ik snap dat het nodig is en nu hebben we er voordeel bij. Maar als je er nadeel bij hebt, is het zuur. Het zou beter zijn om het proces te versnellen", aldus de trainer, die erkent dat de wedstrijd bijzonder moeizaam verliep. "Ik ga als patiënt verkleed, vanavond en morgen", doelt hij lachend op het carnavalsfeest. "Het is een gevecht geweest. In de eerste helft hebben we bijna niets gecreëerd en ging het moeizaam aan de bal. Uiteindelijk hebben we toch de overwinning uit het vuur gesleept."