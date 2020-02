Bosz en Leverkusen profiteren optimaal van helpende hand Schreuder

Bayer Leverkusen heeft zondagmiddag optimaal geprofiteerd van het late puntverlies dat Borussia Mönchengladbach een dag eerder leed tegen het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder (1-1). Die Werkself waren zelf met 2-0 te sterk voor FC Augsburg en komen daardoor in punten gelijk met die Fohlen, die nog wel de vierde plek in bezit houden. Deze positie geeft aan het einde van het seizoen toegang tot de groepsfase van de Champions League.

Peter Bosz koos ervoor om Daley Sinkgraven op de bank te houden, waardoor Jeffrey Gouweleeuw de enige Nederlander op het veld was. De centrale verdediger kon in de 25e minuut echter niet voorkomen dat Kai Havertz Moussa Diaby alleen voor de keeper zette, waarna de aanvaller rustig bleef en de 1-0 achter Tomás Koubek schoot.

Leverkusen wist deze marge in de eerste helft vast te houden en slaagde er daarmee voor de dertiende Bundesliga-wedstrijd op rij om de rust te bereiken zonder achter te staan. In de tweede helft was het vervolgens Nadiem Amiri die nadat hij de ruimte kreeg om op te stomen de 2-0 voor zijn rekening nam en het duel zodoende in het slot gooide.