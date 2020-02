Greenwood toont gelijkenissen met Van Persie opnieuw met prachttreffer

Manchester United heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de subtop van de Premier League. Op eigen veld rekende het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer betrekkelijk eenvoudig af met laagvlieger Watford, waar Daryl Janmaat vanwege blessureleed ontbrak in de wedstrijdselectie: 3-0. United, waar Tahith Chong als invaller ruim tien minuten meedeed, heeft de vijfde plaats op de ranglijst door de overwinning overgenomen van Tottenham Hotspur; de achterstand op de nummer vier Chelsea bedraagt met nog elf competitiewedstrijden voor de boeg drie punten.

United gaf de 0-2 overwinning van afgelopen maandag op Chelsea zo een goed vervolg. De eerste kans van de wedstrijd was na drie minuten voetballen echter wel voor Watford: na een foutieve inspeelpass van Victor Lindelöf kon Luke Shaw maar ternauwernood voorkomen dat Troy Deeney tot een schot op doel kwam. Het zwakke moment van Lindelöf schudde United wakker, want de formatie van Solskjaer nam de wedstrijd vervolgens vrijwel onmiddellijk stevig in handen.

Daniel James en Shaw kregen in het eerste halfuur kansen namens de thuisploeg, maar Ben Foster hield Watford met goed keeperswerk op de been. Diezelfde Foster was er op slag van rust echter wel verantwoordelijk voor dat de bezoekers toch met een nipte achterstand aan de thee moesten. De doelman vloerde Bruno Fernandes in de zestien, waarna de strafschop die volgde werd benut door de Portugese middenvelder zelf: 1-0.

Kort na de onderbreking dacht Watford op gelijke hoogte te komen. Deeney werkte van dichtbij binnen na een hoekschop, maar het doelpunt van de spits werd na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) afgekeurd, omdat teamgenoot Craig Dawson hands had gemaakt. Enkele minuten later volgde aan de overzijde de 2-0 van Anthony Martial: de Franse aanvaller verschalkte Foster vanbinnen de zestien met een vernuftige inzet.

Mason Greenwood zorgde een kwartier voor tijd voor de definitieve beslissing in de wedstrijd. Het toptalent zette de aanval zelf fraai op en schoot de bal vervolgens op aangeven van Fernandes verwoestend in de bovenhoek. Greenwood wordt in Engeland alom vergeleken met Robin van Persie en toonde met zijn doelpunt opnieuw de gelijkenissen aan met de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Hij werd in de slotfase afgelost door Chong, die zo zijn derde competitiewedstrijd dit seizoen speelde.