PSV trekt in tijdsbestek van vier minuten derde zege op rij naar zich toe

PSV heeft voor de derde keer op rij een overwinning geboekt in de Eredivisie. De Eindhovenaren waren in Arnhem met 1-2 te sterk voor Vitesse. De zege kwam in een tijdsbestek van vier minuten tot stand, nadat Tim Matavz de thuisploeg in het begin van de tweede helft nog op voorsprong had gezet. Dankzij een benutte strafschop van Sam Lammers en een treffer van Cody Gakpo trok PSV uiteindelijk toch aan het langste eind in GelreDome.

Na twee overwinningen op rij, tegen Willem II (3-0) en ADO Den Haag (0-3), hield trainer Ernest Faber vast aan dezelfde elf namen voor het duel met Vitesse. De Arnhemmers rekenden vorige week tegen sc Heerenveen met een 4-2 zege af met een reeks van vier wedstrijden zonder overwinning. Vitessse kreeg, naast mogelijkheden voor Oussama Tannane en Matavz, al vroeg een tegenvaller te verwerken. Clubtopscorer Bryan Linssen raakte geblesseerd in een duel met Pablo Rosario en moest zich uiteindelijk met ruim een halfuur op de klok laten vervangen door Thomas Buitink.

Kort voor rust kreeg Vitesse binnen een minuut twee goede mogelijkheden via Tannane en Armando Obispo, maar desondanks gingen beide ploegen met een doelpuntloze stand rusten. Kort na rust kwam de thuisploeg wél op voorsprong en dat was voornamelijk te danken aan geklungel van Daniel Schwaab. De Duitse verdediger verloor de bal in het strafschopgebied aan Buitink, waarna het leer voor de voeten kwam van Matavz. De Sloveense spits tekende voor zijn derde treffer in dienst van Vitesse tegen PSV, waardoor alleen Fran Sol met vier treffers vaker doel trof in de Eredivisie tegen de Eindhovenaren sinds 2017.

Lang kon Vitesse echter niet genieten van de voorsprong, want negen minuten later kwam PSV op gelijke hoogte. Scheidsrechter Danny Makkelie legde de bal op de stip na een overtreding van Obispo op Denzel Dumfries. Lammers maakte, evenals vorige week tegen ADO, geen fout vanaf elf meter. Nadat Gakpo kort daarna nog de lat raakte, was het na 63 minuten spelen wel voor de tweede keer raak voor PSV. Gakpo plaatste de bal buiten het bereik van Vitesse-doelman Remko Pasveer tegen de touwen: 1-2. Kort daarvoor leek Pablo Rosario hands te maken binnen het strafschopgebied, maar zowel Makkelie als VAR Dennis Higler zag er geen strafschop in.

Vitesse zocht in de slotfase naar de gelijkmaker, maar zag PSV eigenlijk nog de beste mogelijkheden op een treffer krijgen via onder meer Mohamed Ihattaren. In de laatste minuut dook Matavz echter nog vrij op in het strafschopgebied. De inzet van de Sloveense spits ging echter over het doel van PSV-sluitpost Lars Unnerstall. De Eindhovenaren wisten uiteindelijk de minimale marge over de streep te trekken, waardoor er afstand genomen wordt van nummer vijf Willem II. Voor PSV wacht volgende week in het Philips Stadion de topper tegen nummer drie Feyenoord.