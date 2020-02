Hakim Ziyech ontbreekt bij Ajax in duel met Heracles Almelo

Hakim Ziyech is zondag niet van de partij bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De Marokkaans international maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers voor het duel in het Erve Asito. Ajax laat weten dat Ziyech niet wedstrijdfit is en om die reden het duel met Heracles aan zich voorbij laat gaan.

"De vraag was of Ten Hag met Ziyech én Daley Blind ging spelen, omdat ze allebei een achterstand hadden opgelopen tijdens de winterstop. Kunnen zij wel drie keer in een week spelen? Dat is niet het geval, Ziyech is er helemaal niet meegekomen en zat niet in de bus. Zonder met Ten Hag te hebben gesproken, zeg ik dat hij licht geblesseerd is. Met andere woorden: niet wedstrijdfit. Ik denk dat hij een beetje rust krijgt", zegt Hans Kraay junior voor FOX Sports vanuit Almelo. Ziyech speelde afgelopen donderdag negentig minuten tegen Getafe en wordt mogelijk gespaard voor de return van komende week.

Ajax-trainer Erik ten Hag kiest in het centrum van de defensie voor Perr Schuurs en Daley Blind, waardoor Edson Álvarez weer op de reservebank mag plaatsnemen. André Onana was voor de wedstrijd tegen Getafe (2-0 nederlaag) nog geschorst en werd in dat duel vervangen door Bruno Varela, maar keert tegen Heracles terug onder de lat. Sergiño Dest en Nicolás Tagliafico zijn opnieuw de vleugelverdedigers in de formatie van Ten Hag.

Ook Ryan Gravenberch keert tegen Heracles terug in de basiself bij Ajax. De jonge middenvelder vormt samen met Lisandro Martínez en Donny van de Beek de middelste linie van de Amsterdammers. Tegen Getafe speelde Ziyech nog als aanvallende middenvelder, maar de Marokkaans international ontbreekt dus in Almelo. Klaas-Jan Huntelaar krijgt van Ten Hag de voorkeur boven Lassina Traoré, terwijl er met Dusan Tadic en Ryan Babel niks veranderd is op de vleugels.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Martínez, Gravenberch, Van de Beek; Tadic, Huntelaar en Babel.